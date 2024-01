Az ukrajnai határőrök új utasítások alapján elkezdték ellenőrizni az országból távozó állampolgárok katonai sorozási igazolásait, világított rá egy oknyomozó portál. Ezzel kapcsolatban Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a határőröknek most már joguk van az említett dokumentumokat elkérni.

Ez a lépés része egy szélesebb kormányzati tervnek, amely a háború második évfordulójának közeledtével és a növekvő katonai igények miatt válhatott szükségessé.

December 30-tól a kormány jelentősen szigorította a 18–60 év közötti, hadköteles állampolgárok számára az ország elhagyásának feltételeit, és ezzel párhuzamosan egyre több katonai kontingens jelenik meg az ukrán határátkelőknél.

A Meduza oknyomozó hírportál szerint egy többgyermekes ukrán férfi elmondta, hogy a katonai regisztrációs okmányok és a toborzóközpont által kiállított igazolás nélkül nem hagyhatja el az országot – szúrta ki az Economx.

Egy határőr hozzátette, hogy korábban nem volt szükség ilyen dokumentumokra, de új utasítások léptek életbe.

Magasabb sebességre kapcsolt az ukrán mozgósítás

A háború második évfordulójához közeledve az év végén az ukrán hatóságok úgy döntöttek, alaposan felülvizsgálják a mozgósítás, valamint a katonai nyilvántartás szabályait. A kormány erről külön törvénytervezetet készített, amelyet december 25-én nyújtottak be a parlament elé.

A törvénytervezet többek között javasolja:

a sorkötelezettségi korhatár 27-ről 25 évre történő csökkentését;

annak tisztázását, hogy kik nem tartoznak mozgósítási kötelezettség alá, és kiknek van joguk a halasztásra;

az elektronikus behívók kiküldését;

a külföldön élő hadköteles ukránok nyilvántartását és besorozását;

szigorítja a behívás alól kibúvókra vonatkozó korlátozásokat.

Korábban megírtuk, hogy Oroszország is ráerősített a mozgósításra, például az Orosz Föderáció „katonai nyilvántartásba” venné a 16 éves fiúkat is a Luhanszki régióban – közölte az RBC Ukraina. Azonosítják azokat az idősebb férfiakat is, akik a háború kezdete óta elkerülték a sorozást – őket december 31-ig nyilvántartásba vették.

