2024 akár a demokrácia éve is lehetne, hiszen világszerte számos országban választásokat tartanak. Mint ismert, Magyarország is beletartozik ebbe a körbe, júniusban Magyarországon önkormányzati választások lesznek, de ezzel egy időben európai parlamenti választásokat is tartanak.

Daniel Kelemen, a Georgetown Egyetem professzora, az uniós jog szakértője arra hívta fel a figyelmet a Politico cikkében, hogy a választások sokasága ellenére valójában jogos az aggodalom a demokrácia helyzete miatt, és nemcsak azokban az országokban vannak problémák, amelyek rendre rosszul szerepelnek a demokratikus értékeket vizsgáló felmérésekben, hanem az olyan bevett demokráciákban is, mint az Egyesült Államok és az Európai Unió.

Utóbbi helyzetéről azt mondta:

EURÓPA VALÓJÁBAN TOLERÁLJA AZ AUTOKRATÁKAT.

A szöveg példaként említette, „az erőskezű” Orbán Viktort, aki álláspontja szerint veszélyes precedenst teremt, mivel másokat is arra ösztönöz, hogy kövessék az ő útját, ezzel pedig számos ország válik sebezhetővé.

Daniel Kelemen kijelentette azt is, hogy Orbán Viktor tökéletesen illusztrálja az EU nagyfokú gyengeségét, mivel „egy Kreml-közeli vezető” fontos döntéseket tud megakadályozni, itt példaként az Ukrajnának szánt pénzügyi mentőöv blokkolását említette.

A professzor súlyos hibának nevezte azt is, hogy Magyarország hozzájuthat ahhoz a 10 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet korábban jogállamisági aggályok miatt fagyasztottak be. Úgy véli, a döntésnek komoly következményei lesznek, Brüsszel eddig ugyanis képes volt rákényszeríteni a magyar miniszterelnököt egyes demokráciapárti reformokra, de ez a befolyás most veszélybe került.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. december 21-én. Fotó: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)