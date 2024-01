A Világgazdaság úgy tudja, már el is kezdték felszerelni a kamerákat a horvát utakon. Az új típusú traffipaxok különlegessége, hogy két irányban is mérik a járművek sebességét, ráadásul azonnal kiszabják az egyes büntetéseket is, a szabálysértés mértékének megfelelően.

A sebességfigyelők akár 600 méteres távolságból is képesek regisztrálni a túl gyorsan haladó autókat – és ez még nem minden.

A modern traffipaxok az olyan szabálysértéseket is képesek észlelni, mint a vezetés közbeni telefonhasználat, vagy a be nem kapcsolt biztonsági öv.

Ha pedig valaki a rendszáma eltakarásával próbálna elkerülni egy rázós helyzetet, a kamerarendszerek azonnal értesítik a legközelebbi járőrt, aki megállítja a trükköző sofőrt.

A CroCodil néven futó fejlesztési projekt több mint tízmillió euróba kerül Zágrábnak, mely ugyanakkor bízik abban, hogy rövid időn belül megtérül ez az összeg.

Az autópályákon lévő alagutak és közutak mellett az 1700 kamerából a tengerparti megyékre is bőven fog jutni, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a turisták is jobban figyeljenek a sebességhatár betartására. A büntetést ráadásul külföldre is kiküldik, és egy uniós megállapodás értelmében adott esetben az illetékes ország hatóságai hajtják be a bírságot.

És hogy végképp kikerülhetetlen legyen a büntetés, a műszereket időnként áthelyezik egyik helyről a másikra, hogy ne lehessen tudni, éppen merre futhatunk bele az egyikbe.

Nem olcsó mulatság

Horvátországban legfeljebb 15 százalékos túllépéséért és a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 30 eurós bírság jár. A sebességhatár 25 százalékos túllépése és a vezetés közbeni telefonálásért 100 eurót, a 25 százaléknál nagyobb mértékű gyorshajtásért pedig 300 eurót kell fizetni

Több szabálysértés egyszerre való elkövetése, vagy ittasság miatt a rendőrjárőrök akár 4 ezer eurós csekkel is „jutalmazhatják” a szabálytalankodókat.

Az Indexen decemberben arról írtunk a hazai, budapesti traffipaxokkal kapcsolatban, hogy azok a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem 45 különböző helyszínen, hanem 45 sávban mérnek.