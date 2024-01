Tristan Sherry szenteste betért egy Dublin külvárosában található étterembe, ahol lövöldözni kezdett egy embercsoportra. Az egyik 48 éves férfit a nyakánál talált el, így az bele is halt sérüléseibe – nyomozást indítottak az ügyben – írja a The Guardian.

A vendégek egy csoportja ezt követően a földre teperte Sherry-t és állítása szerint bántalmazták is, amibe aztán belehalt.

Meggyilkolásával a 18 éves David Amah-ot és a 26 éves Wayne Deegan-t vádolják, akiket január 9-ig előzetes letartóztatásba helyeztek.

Korábban egy 22 éves férfit vádoltak a gyilkossággal – Michael Andrecutot –, aki január 16-án áll bíróság elé.

Sokat dühöngenek mostanában az írek

Még novemberben történt, hogy egy férfi késsel támadott emberekre egy dublini általános iskola előtt, ami hatalmas feszültséget keltett az ír fővárosban. Ez főként azért történt, mert kiderült, hogy a támadó bevándorló volt.

Az írek ezután lángba borították Dublint, amihez még Conor McGregor is hozzászólt, és a 40. brit-ír csúcstalálkozót is meghiúsította. Később többeket is őrizetbe vettek a gyújtogatók közül, és a ketrecharcost is ,megvádolták lázítással.