Ruzsics-Genfer Ilona 2014-ben a 140 000 forintos egyetemi tanársegédi fizetését hátrahagyva költözött Bécsbe német férjével. Egy darabig értelmileg akadályozott felnőttek napközi otthonában dolgozott, majd jelentkezett tanárnak egy olyan iskolába, ahol szociális ápolókat és gondozókat képeznek. Nemcsak jól él, hanem boldog is, otthonra talált a világ szerinte is egyik legélhetőbb városában, ahol anyagilag és erkölcsileg is megbecsülik a pedagógusokat. Élő kapcsolatot ápol szülőhazájával, és megvalósította élete álmát: szakácskönyvet írt értelmileg sérült olvasók számára.