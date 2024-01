Egy lehetséges orosz–ukrán tűzszünet esélyeiről, egy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között létrejövő találkozó értelméről és az elmúlt időszakban végrehajtott közel-keleti merényletek hatásairól is kérdeztük Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorának legújabb adásában.

A The New York Times néhány hete – számos orosz és nyugati forrásokra hivatkozva – arról írt, hogy Vlagyimir Putyin közvetítőkön keresztül megüzente a Nyugatnak, hogy hajlandó a tűzszünetre, ha Oroszország megtarthatja a már elfoglalt ukrán területeket.

Tarjányi Péter az év első Frontvonal-adásában úgy kommentálta az amerikai lap értesüléseit, hogy ő ezt a dolgot

„nem dimenzionálná túl”.

A biztonságpolitikai szakértő szerint kommunikációs szempontból érthető, hogy az oroszok igyekeznek elhitetni a világgal, hogy nyitottak a tárgyalásokra, de valójában ehhez semmilyen érdekük nem fűződik.

Szerinte az ukránok jelenleg komoly forrás- és készlethiányokkal küzdenek a fronton, mivel az Egyesült Államokból érkező támogatások gyakorlatilag leálltak. Egy tűzszünet azonban lehetőséget biztosítana számukra, hogy felkészülhessenek a védekezésre, valamint egy esetleges ellentámadásra, ezért katonai szempontból irracionális döntés lenne az oroszok részéről tárgyalóasztalhoz ülni.

Miért adnának időt Ukrajnának egy ilyen helyzetben?

– teszi fel a kérdést Tarjányi.

A biztonságpolitikai szakértő szerint ráadásul az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy Oroszország továbbra is keményen folytatja ezt a háborút, a heves csapásokkal pedig az a célja, hogy nyomást helyezzen Zelenszkijékre, és elbizonytalanítsa a kijevi vezetést.

Kibékíthetetlen ellentét

Tarjányi Pétert arról is megkérdeztük, hogyan értékeli a legújabb fejleményeket, miszerint hamarosan sor kerülhet egy csúcstalálkozóra a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között. A biztonságpolitikai szakértő ezzel kapcsolatban is szkeptikus volt, szerinte ugyanis ha létrejön is egy ilyen tárgyalás Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között, az nem hoz áttörést a kettejük kapcsolatában, mert szerinte a gondolkodásuk 180 fokban eltér egymástól,

„KIBÉKÍTHETETLENÜL ELLENTÉTES”.

Tarjányi szerint az ukránok is tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen találkozó sem változtat a magyar kormány álláspontján, miszerint nem támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását, de kommunikációs szempontból mégis mindkét fél profitálhat az egyeztetésből.

Kiköszörült csorba

A műsorban szót ejtettünk az elmúlt időszakban végrehajtott közel-keleti merényletekről is. Mint ismert, 2024. január elején Bejrútban egy izraeli dróncsapás végzett a Hamász egyik fontos vezetőjével, Száleh al-Arúrival. A feltételezések szerint a Hamász Politikai Irodájának helyettes vezetője felelt az irániakkal és a Hezbollahhal való kapcsolattartásért, valamint részt vett a zsidó állam ellen elkövetett 2023. október 7-i támadás előkészítésében.

Tarjányi Péter szerint ez az akció egyértelmű győzelem volt Izrael számára, amely valamelyest kiköszörülte azt a csorbát, amit korábban a zsidó állam belbiztonsági ereje szenvedett el a Hamásztól, amikor az tavaly sikeres támadást hajtott végre izraeli civilek ellen.

A biztonságpolitikai szakértő ugyan biztosra veszi, hogy a Hezbollah és a Hamász részéről lesz válaszcsapás, ugyanakkor a precíziós támadás sikeressége – tehát hogy csupán a célszemélyek sérültek meg az akció során – azt mutatja, hogy Izrael pontosan tudja, hol vannak a terroristák, „belelát a történésekbe”.

