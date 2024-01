Az új kormány Thaiföldön arra készül, hogy alig másfél évvel engedélyezése után szigorítson a marihuánahasználaton az országban. Thaiföld volt egyébként az első ázsiai állam, amely mintegy 18 hónapja engedélyezte a marihuána „szabadidős" fogyasztását is, nem csak az orvosi alkalmazását.

Az eddig érvényben lévő jogszabály eredményeként egy rendkívül virágzó és gazdaságilag erős új iparág tűnt fel a délkelet-ázsiai államban a helyiek és az oda látogató külföldiek legnagyobb örömére. Ezt fogja megakasztani az országban tavaly év végén hatalomra került konzervatív kormány, amely csak az orvosi használatot fogja támogatni.

A héten a thai egészségügyi miniszter már be is terjesztette a törvényjavaslatot, amely súlyos bírságokkal és akár egy évig terjedő börtönnel fenyegeti az új szabályozás megszegőit. A törvény megtiltja valamennyi marihuánafajta és az ahhoz köthető termék forgalmazását, csak a gyógyászati felhasználását engedélyezi, ahogyan azt az új kormányfő, Srettha Thavisin már tavaly szeptemberben, a kampány idején ígérte. Pontosabban azt mondta, hogy megválasztása esetén mindenképpen korrigálják, kiigazítják a szerinte túlságosan is liberális marihuánahasználatra vonatkozó jogszabályt.

A megengedőbb, korábbi szabályozás sem tette lehetővé, hogy bárki nyilvános helyen füstöljön füves cigarettát, vagy fogyasszon marihuánaalapú termékeket. Az új jogszabály azonban már ezen termékek reklámozását is betiltja. A kormányfő állhatatosan bírálta a laza rendelkezéseket, és több televíziós interjúban hangsúlyozta, hogy a drogfogyasztás nagyon komoly probléma Thaiföldön.

Merész lépés volt a 2022-es

Amikor elfogadták Thaiföldön a marihuánafogyasztás könnyítését támogató törvényt, az mérföldkőnek számított az ázsiai államok körében, hiszen sokfelé a mai napig tiltják, súlyos börtönbüntetés, rosszabb esetben halálbüntetés jár a marihuána termesztéséért, forgalmazásáért.

Hongkongban például még a pszichoaktív tartalomtól mentes kannabiszolajat (CBD) sem lehet árulni. A roppant szigorú törvényeiről ismert Szingapúrban pedig halálbüntetés jár a drogkereskedőknek, és a városállam Thaiföldre utazó polgárait arra figyelmeztetik, súlyos büntetésre számíthatnak, ha visszatérésük után kiderül, hogy marihuánát fogyasztottak.

Thaiföldön már 2018 óta engedélyezték a marihuána orvosi alkalmazását. A 2022-es könnyítés pedig egy további lépést jelentett abba az irányba, ahol már nem tekintik bűncselekménynek a marihuána termesztését és árusítását.

Ennek nyomán gombamód kezdtek szaporodni az ázsiai országban a füvet és az ahhoz kapcsolódó termékeket árusító helyek, kávézók. Olyan nagyvárosokban, mint Csiangmajban vagy éppen a fővárosban, Bangkokban, még füves fesztiválokat is rendeztek, amelyek így újabb turisták ezreit vonzották a rendezvények helyszíneire.

Milliárdos üzlet bukik az új rendelkezéssel

A legalizálás támogatói mindig azzal érveltek, hogy az új szabályozás egyszerű thai kisemberek számára jelentett új bevételi forrást, és teremtett új munkahelyeket. A CNN összefoglalójának megszólaló nagy thai kannabisztermesztők minden erejükkel a szigorítás megakadályozásán dolgoznak, mert az – szerintük – pillanatok alatt tönkre fogja tenni az elmúlt években felépített több milliárd dolláros üzletet.

A világ alig fél tucat országában és mintegy húsz amerikai szövetségi államban engedélyezett a marihuána rekreációs használata, azonban ha elfogadják a szigorítást, akkor Thaiföld lekerül a listáról.

Emellett a világ több mint 40 országában, illetve jó néhány amerikai szövetségi államban engedélyezett az orvosi célú felhasználás, elsősorban fájdalomcsillapításra vagy krónikus betegségek tüneteinek enyhítésére. Vannak aztán olyan helyek is a világon, ahol ugyan illegális a marihuána, de annak fogyasztása már nem von maga után hatósági retorziót.

(Borítókép: Egy kannabiszbódé Pattajában, Thaiföldön 2023. március 5-én. Fotó: Andre Malerba / Bloomberg / Getty Images)