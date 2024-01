A két nappal ezelőtt indult német gazdák tüntetése után – amelyről mi is beszámoltunk az Indexen – szerdán forgalmi dugókat okozott Romániában a fuvarozók és a gazdák spontán közúti tüntetése.

Az első hírek a tüntetésről Buzau (Bodza) megyéből érkeztek, de Bukarest körgyűrűjén és Kolozsvár közelében is akadozik a közlekedés – számolt be a Maszol. Az E60-as főúton Kolozs megyében, Gyalunál alakult ki torlódás, miután az ott felvonuló teherautók csökkentett sebességgel haladtak. A spontán akcióhoz az ország több pontján a gazdák is csatlakoztak.

A közúti fuvarozók elégedetlenek a kötelező

gépjárműbiztosítás magas árával és azzal, hogy GPS-rendszert kér tőlük az adóhatóság, de emellett vámolási és egyéb adóügyi eljárásokat is nehezményeznek.

Augustin Hagiu, a Román Szállítmányozók Szövetségének (FORT) elnöke 5000 lejes ársapka bevezetését szorgalmazza a nehéz haszonjárművek kötelező felelősségbiztosítására.

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter Facebook-oldalán kiadott közleményében kiemelte, hogy délig egyetlen szervezet sem vállalta fel a tüntetést, az általa vezetett tárcához nem is érkezett hivatalos formában követelés a gazdák részéről. A tárcavezető a jövő hétre találkozóra hívta a gazdálkodói szervezek és szövetségek képviselőit.

Vasile Stefanescu, a romániai szállítmányozók konföderációjának (COTAR) elnöke az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az általa irányított érdekképviseletnek nincs köze a szerdai tüntetésekhez. Állítása szerint a COTAR párbeszéd útján kívánja rendezni a problémákat.