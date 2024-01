Csütörtökön hirdethetnek ítéletet a Donald Trump és a Trump Organization több vezetője ellen indított polgári peres eljárásban, ahol az egykori elnököt azzal vádolják, hogy cégei pénzügyi csalást követhettek el, amiért akár be is tilthatják a cég működését New York államban. Ugyanakkor a tárgyalás zárónapját egy rendkívüli esemény rázta meg, az ügyben eljáró bírót halálosan megfenyegették.