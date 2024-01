Fentaniltúladagolástól fulladozott egy négyéves kisfiú a születésnapján az apja házában

A kisfiúról a szülei azt hitték, hogy békésen alszik a szobájában. Mikor ránéztek, a kisgyerek levegőért kapkodva küzdött az életéért – számolt be a Fox19 Now által megszerzett bírósági dokumentumokra hivatkozva a The Blaze. A hivatalos beszámoló szerint a fiú agonális légzésben szenvedett, amely a WebMD definíciója szerint természetes reflex, ami akkor következik be, ha a szervezet nem jut elegendő oxigénhez. Általában szívmegállás vagy stroke okozza.

Az agonális légzés annak a jele, hogy az ember közel van a halálhoz

– olvasható a WebMD oldalán.

A fiút a Cincinnati Gyermekkórházba szállították. Az orvosok megállapították, hogy a gyermek túladagolta a fentanilt, tehát a bírósági dokumentumok szerint gyermekbántalmazás áldozatává vált.

A fiú anyja, a 34 éves Alexis Scarborough az apa otthonában volt látogatóban, ahol a kisgyerek negyedik szülinapját ünnepelték.

A fiú várhatóan felépül a fentaniltúladagolásból.

Az anya tagadta a vádakat

Scarborough-t múlt hétfőn letartóztatták, míg a gyermek apját, a 39 éves Denard Bishopot csütörtökön vette őrizetbe a rendőrség.

Az anyát a gyermek veszélyeztetésével vádolják. Az apa ellen gyermekek veszélyeztetése miatt is vádat emeltek.

Scarborough a szerdai meghallgatáson nem vallotta magát bűnösnek a kiskorú veszélyeztetésének vádjában. A bíró elutasította az anya ügyvédjeinek kérelmét arra, hogy szabadlábra helyezzék, és visszatérhessen szállodai munkájához. A nő óvadékát 10 ezer dollárban (körülbelül 3,5 millió forintban) határozták meg. A bíró elrendelte, hogy nem léphet kapcsolatba gyermekeivel – hacsak nem kap rá engedélyt a gyermekvédelmi szolgálatoktól –, akik jelenleg a Hamilton County Job & Family Services gondozásában vannak.

Bishop pénteken jelent meg először a bíróságon.