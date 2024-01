Az MCC brüsszeli irodája szerint a gazdák már tavaly év vége óta tiltakoznak a szövetségi kormány tervezett megszorításai ellen, melyek részeként a mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtott adókedvezmények jelentős része eltörlésre kerülne. Az ügy háttere, hogy a Szövetségi Alkotmánybíróság 2023 novemberében hozott döntése következtében a koalíciós kormánynak a 2024-es költségvetésben mintegy 17 milliárd eurót kell megtakarítania, ennek részeként a mezőgazdasági gázolajra vonatkozó kedvezmények, valamint a mezőgazdasági járművek gépjárműadó-mentességének megszüntetését tervezik, ami összesen 920 millió eurós megtakarítást eredményezhet.

Schenk Richárd, a Mathias Corvinus Collegium kutatója, EU-agrárpolitikai felelőse, aki részt vett a hétfői berlini demonstráción, lapunk kérdésére úgy foglalta össze az alaphelyzetet, hogy „a termelők és a gazdák eddig adókedvezményeket élveztek, amelyeket egy általános megszorítócsomag részeként elvennének tőlük. Az Alkotmánybíróság szerint túl sok adósság volt betervezve egy elrejtett, külön költségvetésben, ezért a kormánykoalíciónak pénzt kell találnia, a döntésük pedig rosszul érinti a gazdákat”.

A kutató kifejtette, hogy a rendőrség hétfőre 5500 traktort, valamint tízezer résztvevőt várt a berlini demonstrációra, de

az 5500-nál valószínűleg több mezőgazdasági jármű érkezhetett, már tegnap este 1500 traktor volt a fővárosban, és még ma is sokan jöttek, néhányan 400-500 kilométert tettek meg traktorral.

A kormány végül azt az ajánlatot tette, hogy a gépjárműadó emeléséről lemond. A mezőgazdaságban használt gázolajra vonatkozó adókedvezmények eltörlésében viszont nem enged a koalíció, több lépésben vezetné be azt. Idén a kedvezmény mértéke 40 százalékkal csökkenne, 2025-ben és 2026-ban pedig évenként további 30 százalékkal. 2026-ot követően már nem lenne támogatás a felhasznált mennyiségek után.

Schenk Richárd a lehetséges megállapodással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

az adóemelés kitolása nem elegendő a termelőknek, akiknek ez már egyébként is az utolsó csepp volt a pohárban. Egyre szigorúbbak a környezetvédelmi, állatvédelmi, valamint a munkavédelmi előírások, ezért sokan már most egzisztenciális veszélyben vannak, az adóemelés akár tönkre is teheti őket. Sok család van a tüntetéseken, a kistermelőket a megszorítás aránytalanul súlyosan érintené.