A Gertrud nevű, alacsony nyomású rendszer Franciaország felől Németországba áramlik. A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerdára Németország több régiójára is figyelmeztetést adott ki viharos időjárásra.

A meteorológiai szolgálat szélsőséges fekete jégre figyelmeztet Bajorországban, Baden-Württembergben, Rajna-vidék-Pfalzban, Hessenben, Türingiában és Szászországban.

A fekete jég A fekete jég tulajdonképpen nem fekete, hanem egy hajszálvékony, átlátszó jégréteg az aszfalton, amelyet pont ezért nem lehet észrevenni vezetés közben. A fekete jég nemcsak szitáló csapadékból, hanem az autók kipufogógázának kondenzvíztartalmából is képződhet!

Karsten Brandt, a donnerwetter.de klimatológusa a BILD-nek elmondta: „A hőmérséklet most délnyugaton emelkedik. Ennek ellenére a talaj még mindig fagyott, így Baden-Württemberg nagy részén, például a Fekete-erdőben, de a Saar-vidéken is a jeges talajra csapadék esik. Ez legalább délig, kora délutánig így is marad.”

A front most északabbra vonul – a Rajna-völgyben a déli óráktól kezdve havazni fog, valamint az Eifelben, Sauerlandban, később pedig Frankföldön és Szászországban is.

Budapesti gépek sem indulnak

A várható fennakadások miatt a Lufthansa előre ritkította menetrendjét, négy-négy budapesti érkező és induló járatot is töröltek szerdán és csütörtökön – közölte az Airportal.

A Lufthansa csökkentett menetrendje több budapesti járatot is érint szerdán, törölték a Frankfurtból

09:50-kor, 12:10-kor és 13:55-kor érkező LH1334-es, LH1336-os és LH1338-as járatokat, valamint a 12:35-kor leszálló LH1676-os müncheni járatot is.

Szintén nem közlekedik szerdán a

Budapestről 08:05-kor Münchenbe induló LH1675-ös járat, valamint a Frankfurtba 10:35-kor, 12:55-kor és 14:45-kor induló LH1335, LH1337 és LH1339 számú járat sem.

Legutóbb december elején omlott össze a müncheni repülőtér a kemény téli időjárás miatt.