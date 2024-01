Újabb határozatban fejezte ki aggályait a magyar jogállamiság helyzete miatt az Európai Parlament, azonban a képviselők ezúttal az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent célozták meg ezzel – ugyanis szerintük ha az EB-elnök jogtalanul, Orbán Viktor zsarolásának engedve tett elérhetővé uniós forrásokat a magyar kormány számára, akkor nemcsak beperelhetik, hanem akár bizalmatlansági indítványt is benyújthatnak ellene.

Mint arról az Indexen beszámoltunk, január 17-én vitát tartottak az Európai Parlamentben, ahol a december 14–15-i EU-csúcson történtek, illetve a február 1-jére tervezett rendkívüli EU-csúcs mellett az EP-képviselők arról vitatkoztak, hogy az Európai Bizottság jogosan döntött-e december 13-án, hogy 10,2 milliárd euró forrást lehívhatóvá tesz a magyar kormánynak a kohéziós alapból.

A jobbközép Európai Néppárt (EPP), a szociáldemokrata S&D, a liberális Renew, az ökobaloldali Zöldek, illetve az olykor euroszkeptikus húrokat pengető szélsőbaloldali és baloldali pártokat tömörítő GUE/NGL képviselői – tehát

hét képviselőcsoportból öt képviselői is leginkább amellett érveltek, hogy Ursula von der Leyenék jogtalanul, Orbán Viktor belebegtetett vétója miatt tették elérhetővé a 10,2 milliárd eurónyi uniós forrást az EU-csúcsot megelőzően.

Míg a magyar kormány védelmére kizárólag a jobboldali euroszkeptikus képviselőcsoportokból keltek: a Fidesz által is megcélzott Európai Konzervatívok és Reformerek (ERC), illetve a szélsőjobboldali Identitás és Demokrácia (ID), aminek néhány képviselője úgy látja, az Európai Bizottság eleve jogtalanul tartja vissza a forrásokat, mert ezzel a magyar állampolgárok demokratikus akaratát kérdőjelezik meg, míg az Európai Parlament túllép jogkörein.

Az Európai Parlamentben az előbbi öt képviselőcsoport közös határozati javaslatot is benyújtott, amelyben többek között kifejezik aggodalmukat a magyar jogállamisági helyzet miatt, illetve felszólították az Európai Bizottságot, hogy írásban küldje meg érveit az EP-nek, mi alapján gondolták úgy, hogy a magyar igazságügyi reform megfelel az EU Alapjogi Chartájában foglalt horizontális engedélyezési feltételnek.

Amennyiben pedig úgy vélik, a válasz elégtelen, akkor az Európai Bíróságon fogják beperelni az Ursula von der Leyen vezette uniós intézményt, de azt is jelezték, hogy az EP-ben bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a bizottság ellen, amennyiben a februári EU-csúcs előtt újabb forrásokat tenne elérhetővé a magyar kormány számára.



A javaslatról ezúttal az EP székhelyén, a franciaországi Strasbourgban tartott plenáris csütörtöki ülésén szavaztak,

a határozatot pedig 478 jelen lévő képviselőből 345 igen, 104 nem és 29 tartózkodás mellett elfogadták az EP-képviselők.

A magyar EP-képviselők közül a határozatot benyújtó momentumos Cseh Katalin mellett párttársa, Donáth Anna, illetve az immáron pártnélküliként a S&D képviselőcsoportjában ülő Ujhelyi István szavazta meg.

A Fidesz jelenlévő képviselői (Bocskor Andrea, Deli Andor, Gál Kinga, Gyürk András, Hidvéghi Balázs, Járóka Lívia, Kósa Ádám, Schaller-Baross Ernő, Tóth Edina) mellett a Fideszhez hasonlóan a függetlenek között helyetfoglaló Jobbik-elnök Gyöngyösi Márton szavazott nemmel.

A DK négy EP-képviselője részt sem vett a szavazáson, ahogy a KDNP színeiben az Európai Néppártban ülő Hölvényi György sem.

De mi is áll a határozatban?

A vita végével egy időben került fel az Európai Parlament honlapjára az a határozati javaslat, amiről lényegében a szerdai vita szólt. A javaslatot a fent már felsorolt öt képviselőcsoport nyújtotta be – a Renew részéről Cseh.

A határozatban többek között kijelentik, az Európai Parlament

aggódik a magyar jogállamisági helyzet további romlása miatt;

arra szólítja fel az Európai Unió Tanácsát (röviden: Tanács), hogy kezdjék meg a hetes cikkely második pontja szerinti eljárást;

elítéli Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért megvétózta a 2021–2027 közötti többéves költségvetés (MFF) felülvizsgálatát , köztük benne az Ukrajnának szánt támogatásokat;

helyesli az Európai Bizottság azon döntését, hogy a többi uniós forrás továbbra is felfüggesztve marad, amiért a jogállamisági aggályok 2022 decembere óta változatlanok Magyarországon;

kritizálja a bizottságot, amiért a magyar igazságügyi reform után bizonyos forrásokat elérhetővé tettek Magyarország számára – erről írásbeli választ várnak, miért döntöttek így;

felszólítja a bizottságot, hogy a helyreállítási alap (RRF) Magyarországnak járó kifizetéseit ne engedélyezzék addig, amíg a magyar kormány nem teljesíti az ahhoz szükséges szupermérföldköveket;

felszólítja a magyar kormányt, hogy minden egyénnek, civil szervezetnek, cégnek, helyi és regionális hatóságnak egyenlően legyenek elérhetőek az uniós támogatások;

felszólítja a Tanácsot, hogy Charles Michel ET-elnök lehetséges korai lemondása esetén oldják meg azt a helyzetet, hogy ne a júliustól soros elnökséget ellátó magyar kormány vezesse az Európai Tanácsot – amennyiben ezt a veszélyt nem tudják elhárítani, akkor az EP megfelelő lépéseket tesz majd az ügyben;

hangsúlyozza, hogy a felfüggesztett forrásokat az Európai Bizottság egységesként kezelje, ne engedjék azok részletenkénti feloldását;

megismétli azt a korábbi felhívásukat az Európai Bizottságnak, hogy használjon fel minden lehetséges eszközt annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a magyar kormány ne szegjen meg uniós szerződéseket, értékeket és elveket;

írásban várnak választ az Európai Bizottságtól, miért oldották fel a 10,2 milliárd eurónyi kohéziós alapból származó támogatást Magyarországnak.

A határozat utolsó pontjában arra kérték az Európai Parlament elnökét, a máltai Roberta Metsolát, hogy ezen felszólításokat, kéréseket és aggályokat továbbítsa Ursula von der Leyen EB-elnöknek, illetve a tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökének, a belga Charles Michelnek.

Mi jöhet ezután?

Mivel alapvetően ez egy határozat, és nem rendelet, abból mindössze egy jogi aktus következik: az Európai Parlament hivatalos levelet vár az Európai Bizottságtól, hogy számot adjanak, a Magyarországnak járó, ám több jogállamisági aggály miatt felfüggesztett uniós támogatások egy részét miért tették lehívhatóvá.

Ugyanakkor a határozat nem jogi, hanem politikai és gazdasági okból fontos.

Ugyanis a vitán több EP-képviselő is emlékeztette az Európai Bizottságot, hogy az EP kész akár perre is vinni az ügyet, ahol a bizottságnak erősebb jogi érvekkel kell kifejtenie, miért döntött úgy, hogy a magyar kormány az igazságügyi reformjávalteljesítette a horizontális engedélyezési feltételeket. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy jogtalanul jutott erre a döntésre a bizottság, akkor akár arra is kötelezheti, hogy módosítsa döntését.

Ennél ugyanakkor jóval kínosabb lenne Von der Leyen számára, ha az EP a másik belebegtetett lépését, a bizalmatlansági indítványt is meglépné,

egy bizalmatlansági indítvánnyal ugyanis nehéz helyzetbe kerülne a valószínűleg az Európai Bizottság élén újrázásra készülő von der Leyen.

Ugyan hivatalosan még nem jelentette be, hogy a jövő évi EP-választások után ismét jelöltetné magát a bizottság élére, ugyanakkor mind évértékelő beszédében – amit ebben a cikkünkben elemeztünk –, mind a szerdai felszólalásában olyan víziókról és tervekről beszélt, amelyek túlmutatnak jelenlegi ciklusán.

Már pedig az Európai Bizottság tagjait az Európai Parlament képviselői szavazzák meg, így ha Von der Leyen az EP-választások után nem szeretné frissíteni az önéletrajzát munkakeresés céljából, akkor nem engedheti meg magának, hogy rossz kapcsolatot alakítson ki az EU egyetlen, közvetlenül az állampolgárok által megválasztott intézményével, miközben már több kihívója is akad – például az Európai Tanács jelenlegi elnöke, Charles Michel.

(Borítókép: Ursula von der Leyen és Orbán Viktor. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)