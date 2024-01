Van egy Vladcbr1000rr nickname-en futó orosz youtuber, aki őrült produkcióval kísérelt meg tizenöt perc hírnevet szerezni magának, és nem is sikertelenül.

A fiatalember a barátnőjével együtt felpattant a superbike-jára, és néhány másodperc alatt felgyorsult 300 km/órás sebességre. A felvételen jól látszik, hogy közúton, autópályán száguldanak, kerülgetik a járműveket, miközben sem bukósisakot, sem könyök- és térdvédőt nem viselnek, egy szál pólóban teszik kockára az életüket.

A borzalmas sebességtől és a menetszéltől a fiú és barátnője arca rettenetesen eltorzul, mintha gumiból vagy gyurmából lenne. Az egyetlen védőfelszerelésük, az úszószemüveg a lány szeméről lecsúszik az őrült sebességtől. Amikor befejezik eszeveszett száguldásukat, a lány remegő lábakkal száll le a motorkerékpárról, a fiú viszont diadalmasan kiáltja:

Megcsináltuk!

Úgy tűnik, a hülyeség ragályos, és nemcsak Oroszországban tombol, hanem az Egyesült Államokban is. Azzal a különbséggel, hogy ott jobban vigyáznak a szabályok betartására. Már nem az őrültek, hanem a rendőrség...

Vladcbr1000rr amerikai alteregójának Gixxer brah a „művészneve”. Nos, a fiatalember elhatározta, hogy Suzuki GSX-R1000 típusú szupergyors motorkerékpárján elhajt Colorado Springsből Denverbe. Ami nem nagy kunszt, hiszen az I-25 N autópályán a megengedett maximális sebességgel haladva ez a 110 kilométeres távolság mindössze egy óra és két perc alatt simán teljesíthető.



Csakhogy Gixxer brah húsz perc alatt érkezett meg Denverbe, ami azt jelenti, hogy neki is legalább 300-zal kellett tépnie, ahogy orosz kollégájának. Közben folyamatosan kockáztatta a saját életét, meg az országúton haladó többi utasét is, ugyanis többször is csak hajszállal tudta elkerülni a frontális ütközést.

Végül, bár szerencsésen megérkezett Denverbe, mégis utolérte a végzete. Amikor ugyanis kitette a világhálóra az őrült száguldás videóját, a rendőrség felfigyelt a felvételre – amelyet néhány nap alatt félmillióan töltöttek le –, és kinyomozta, hogy ki volt a szabálysértő.

Gixxer brahot letartóztatták, és valószínűleg nemcsak súlyos pénzbírság, hanem akár még börtönbüntetés is várhat rá közveszélyokozásért.