Volodimir Zelenszkij arra utalt kikötésével, hogy Trump június 16-án azt állította: ha ő lenne az amerikai elnök, akkor a Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti párbeszéd szorgalmazásával egy nap alatt véget tudna vetni a háborúnak.

Donald Trump azért volt ilyen bizakodó, mert elmondása szerint Putyinnal és Zelenszkijjel is jó kapcsolatot ápol, így jó eséllyel képes lenne egy asztalhoz ültetni a két vezetőt.

Igen, meghívom önt Kijevbe, Donald Trump. Ha 24 óra alatt meg tudja állítani a háborút, az azt hiszem elég indok arra, hogy bármikor eljöjjön Kijevbe, amikor én is itt vagyok

– idézi a Politico az ukrán elnök szavait, melyek a Channel 4 News brit csatornának adott péntek esti interjúban hangzottak el.

Hozzátette, hogy ha Trumpnak biztos receptje van a háború befejezéséhez, tudni akarja, mi az.

Európai háború kísért?

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a frontra látogatott Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, aki a lőszer és a katonai állomány drámai hiányáról számolt be a német Bildnek, valamint a fronton harcoló katonákkal is tárgyalt.

Kijev polgármestere szerint Ukrajna az utóbbi időben hatalmas nyomásnak van kitéve az orosz fél részéről. És ezt csak fokozza csalódottsága a Bundestag szerdai döntése miatt, amely szerint elutasították a nagy hatótávolságú Taurus KEPD 350-es cirkálórakéták Ukrajnába szállítását.

A Taurus rakéták azért különösen fontosak Ukrajna számára, mert a rakéták hatótávolságukkal megzavarhatják az orosz csapatok logisztikáját, így növelnék a megszállt ország katonáinak és állampolgárainak biztonságát, továbbá az orosz fegyverraktárak megsemmisítésére is használhatnák ezeket.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üzenetet küldjek Németországnak: megvédjük az országunkat, de megvédjük az egész Európai Uniót is. Soha nem szabad lebecsülnünk Oroszországot. Putyin addig megy majd el, ameddig mi engedjük neki

– üzent Vitalij Klicsko, aki azt is kiemelte az interjúban, minden német politikusnak fel kell ismernie, hogy az ukrajnai háború „könnyen európai háborúvá válhat”.