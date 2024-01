Boris Johnson szerint a világnak most olyan vezetőre van szüksége, aki elrettenti a Nyugat ellenségeit kiszámíthatatlanságával és azzal, hogy akár az erőszakra is hajlandóságot mutat. A volt brit miniszterelnök szerint – akit 2022 nyarán menesztettek pozíciójából – Trump a szabadpiac és a kapitalizmus lelkes képviselője is, ami nagy előnyt jelenthet az Egyesült Királyságnak is a szabadkereskedelem szempontjából – írja a Politico.

„A mi emberünk”

Boris Johnson mindazok ellenére gondolja, hogy Trump lenne a legalkalmasabb Amerika vezetésére, hogy az egykori elnök többször is kifejezte NATO-szkepticizmusát, és sorozatosan dicsérte Vlagyimir Putyin harcias vezetői hozzáállását.

Johnson nem ért egyet azokkal a nyugati kormányfőkkel, akik aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy vajon nyújtana-e katonai támogatást Ukrajnának Trump. Véleménye szerint biztosan megteszi, hiszen 2018-ban is nagy számban küldött fegyvert Kijevnek, többek között az azóta is használt Javelin páncéltörőt.

Tehát bármit is mondanak most Trump elnökről, nem hiszem, hogy úgy akarna bevonulni a történelembe, mint az az elnök, aki elhagyta az országot, amelynek már jelentősen hozzájárult a felszabadításához

– fogalmazott a volt brit miniszterelnök.

Újabb bók Orbán Viktornak

Boris Johnson Orbán Viktorral karöltve támogatja Donald Trumpot. A magyar miniszterelnök többször is kiemelte, mennyire szimpatikus számára Trump politikája és vezetői hozzáállása.

Donald Trump is bőségesen elhalmozta dicséretekkel Orbán Viktort, egyszer még Európa legkeményebb emberének is nevezte. Mindemellett ajándékot is küldött Orbánnak, amelyet a miniszterelnök azóta is nagy becsben tart.

A volt elnök szombati kampánybeszédében is dicsérte a magyar miniszterelnököt, mondván, nagyszerű vezető.

Nagyon erős ember. Vannak, akik nem szeretik, mert túl erős, de jó, ha egy erős ember vezeti az országot

– mondta Trump Orbánról.

Sokan azonban nem szimpatizálnak Donald Trumppal az Európai Unióban, sőt kifejezetten veszélyesnek tartják. A belga miniszterelnök azt mondta,

Európa magára maradna, ha Trump nyerné a választásokat.

A nemzetközi közösség tartózkodása ellenére azonban Trumpnak egyre nagyobb esélye van a novemberi leszámolásra Joe Biden hivatala ellen.