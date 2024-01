Meghalt a popzene legnagyobb átverője

Elhunyt minden idők legsikeresebb német zeneszerzője, Frank Farian – írta meg a Bild. Karrierje során több, mint 800 millió lemezt adott el, és olyan bandáknak írt slágereket, mint a Boney M., a Milli Vanilli, a La Bouche vagy a No Mercy. Dolgozott együtt Meat Loaffal és Steve Wonderrel is.

Farian 1941. július 18-án született a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Kirn városában Franz Reuther néven. 1967 áprilisában Frankie Farian néven adta ki első zenéjét, Otis Redding Mr. Pitiful című dalának feldolgozását. Miután szólóelőadóként lemezszerződést írt alá, a popszakmában helyezkedett el, és szerepelt a Hitparade című televíziós műsorban. 1976-ban Dickey Lee Rocky című dalának Farian által készített német nyelvű feldolgozása négy hétig az első helyen állt, és arany minősítést kapott. 1973-as kislemeze, a Was kann schöner sein?, a Lynsey de Paul/Ron Roker When you've Gotta Go című dalának német nyelvű feldolgozása, a német Popkultur magazin a 100 legjobb slágere közé került.

Legnagyobb sikerei

1976-ban jelent meg a Take the Heat off Me című album Boney M. álnéven. 1974-ben született meg a klasszikus felállás, amelyben Liz Mitchell és Marcia Barrett énekesek, valamint egy frontember, Bobby Farrell és egy táncosnő, Maizie Williams szerepelt. Boney M. néven érte el legnagyobb sikereit Európában és világszerte olyan dalokkal, mint a Daddy Cool, a Rivers of Babylon vagy a Rasputin.

Legnagyobb slágereit a Boney M. és a Milli Vanilli zenekaroknak köszönheti.

Utóbbi bandánál 1990-ben hatalmas botrányt okozott, amikor kiderült, hogy Fab Morvan és Rob Pilatus nem maguk énekelték fel slágereiket. Ugyanígy a Boney M.-ben Farrel sem énekelt, csak Farian vokálsávjaira tátogott, vagyis playbackelt.

1990. november 14-én Farian bevallotta, hogy ő szervezte meg a Milli Vanilli-botrányhoz vezető eseményeket. Producerként összeállított egy sessionzenészekből álló csoportot, és a fizikailag vonzó táncosokkal, Robert Pilatusszal és Fabrice Morvannal állt az élükre. Egy 1989-es fellépést követően derült ki egy háttérsávhiba miatt, hogy az énekesek tátognak. Farian később megerősítette a sajtónak, hogy mások énekeltek az albumokon. 1990-ben visszavonták a Milli Vanilli legjobb új előadónak járó Grammy-díját, és legalább 26 pert indítottak az Egyesült Államokban az amerikai fogyasztóvédelmi törvények alapján.

Régóta betegeskedett

Farian egészségi állapota már egy ideje súlyosan megromlott.

A zenész 2022-ben szívműtéten esett át, és sertésszívbillentyűt kapott. Elmondása szerint a műtét megmentette az életét.

A Bildnek adott utolsó, novemberi interjújában Farian így nyilatkozott: „A szívbillentyűm csodálatosan működik. Mick Jagger pontosan ugyanilyen szívbillentyűt kapott. Van bennem egy jó disznó! És ezért nagyon hálás vagyok”.

Az igazság azonban az volt, hogy Farian a műtét óta egyre gyengébb lett. Drámai mértékben lefogyott, nemrég tolószékbe kényszerült, és a tüdőproblémái miatt lélegeztetőgépre szorult. Beszélni is nehezen tudott.

Farian legközelebbi bizalmasa és egykori élettársa, Ingrid „Milli” Segieth nemrég meglátogatta Frank Fariant Miamiban. Néhány nappal ezelőtti, Németországba való visszautazásakor a férfi a körülményekhez képest még mindig jól volt.

Segieth a Bildnek elmondta:

Bár Frank fizikailag nagyon gyenge volt, még mindig tele volt erővel. Még mindig egész nap a stúdióban ült, és új zenéken dolgozott.

Tavasszal Farian egy hajóutat tervezett régi hazájába, Németországba, mert egészségügyi okokból már nem repülhetett. Ez az álma már sosem fog valóra válni.