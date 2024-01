Egyre komolyabb viták zajlanak mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban Ukrajna támogatásáról. Legutóbb néhány napja Robert Fico szlovák miniszterelnök jelentette ki, hogy humanitárius segítséget továbbra is nyújtanak a megtámadott ország számára, de fegyverekkel nem támogatják, ahogy a NATO-hoz való csatlakozásukat is ellenzik.

Tarjányi Péter szerint bár a szlovákok korábban sem olyan mértékben támogatták katonai eszközökkel Ukrajnát, mint az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia, valamint Kijev is tisztában van vele, hogy a jelenlegi helyzetben csupán „vágyálom”, hogy felvételt nyerjenek a katonai szövetségbe, ugyanakkor érezhető hatása lehet a bejelentésnek, hiszen más országok politikáját is befolyásolhatja.

Mint arra a biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet, egyre több nyugati államban merülnek fel kérdések a hogyan továbbot illetően. Az elkövetkező hetek éppen ezért kritikus időszaknak tekinthetők Ukrajna szempontjából, mert mostanában hoznak majd döntést a különböző országok a további támogatásokról.

Tarjányi szerint, ha idén nem érnek el valamifajta áttörést az ukránok, akkor jövőre így vagy úgy, de véget érhet a konfliktus, mert a nyugati országok nem fogják még éveken át finanszírozni a háborút. Hozzátette: nem is szabad finanszírozniuk, mert az csupán „kidobott pénz lenne az ablakon”. Főleg akkor, ha az Egyesült Államokban is fordulat következik be, és elzárják a pénzcsapokat Ukrajna irányába.

A szakértő arra is rámutatott, az ukránok nem csupán katonai szempontból függnek teljesen a nyugati segítségtől, hanem az államkénti működésüket is más országok biztosítják.

Ukrajna háborúban áll, a gazdasága nem működik, nem termel, nincsenek adó- és kereskedelmi bevételeik.

– hangsúlyozta Tarjányi.

Az adásban szóba került az is, hogy mindeközben a NATO a hidegháború óta nem látott hadgyakorlatra készül Németország, Lengyelország és további három balti állam területén. A hírek szerint a katonai szövetség célja ezzel részben az, hogy elrettentsék Oroszországot egy esetleges támadástól.

Tarjányi ennek kapcsán azt mondta, korábban is zajlottak már hadgyakorlatok a térségben, ezek még nem jelentik azt, hogy háború lenne, azt ugyanakkor elismerte, hogy

egyértelműen az eszkaláció felé haladunk, amelyre egy évvel ezelőtt még ő sem gondolt VOLNA.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij tanácskozik Kharkivban, Ukrajnában 2023. november 30-án. Fotó: Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images Hungary)