Iskolai horror: megölte diáktársát egy 18 éves fiatal Németországban

Az eset még délelőtt 10.20 körül történt. A helyi rendőrség először az X-en számolt be a bűncselekményről, és akkor még azt írták, hogy

az áldozat meghalt, a gyanúsított diák pedig szökésben van.

Úgy tudni, hogy az áldozat egy diáklány volt. A gyilkos egy késsel támadt rá, majd egy járművel menekült el a helyszínről. A lányt megpróbáltak újraéleszteni a kiérkező mentősök, de nem sikerült.

A gyilkosság miatt az iskolát kiürítették, a tanulókat egy kijelölt gyülekezőhelyre vitték. Eközben az iskolához 15–20 rendőrautó érkezett, nagy erőkkel indítottak hajszát a gyanúsított diák után. Később a rendőrök arról számoltak be, hogy nem sokkal délután 1 óra után elfogták a menekülőt, azt követően, hogy egy közlekedési balesetet szenvedett. A balesetben az elkövető meg is sérült.

Update 3: Tatverdächtiger wurde festgenommen! — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 25, 2024

A rendőrség azt is elárulta, hogy a gyilkos és az áldozat korábban kapcsolatban voltak egymással, és ez összefüggésben állhatott a gyilkossággal. A legfrissebb közleményükben arra is kitértek, hogy az áldozat már 2023 novemberben is panaszt tett a rendőrségen fizikai bántalmazás miatt a férfi ellen.

Hozzátették: az ügyben zajlik a nyomozás, a heidelbergi ügyészség pedig pénteken várhatóan indítványozni fogja az elfogott fiatal letartóztatását is.