Nem hagyta szó nélkül Menczer Tamás azokat a Magyarország politikáját ért újabb vádakat, amelyeket David Pressman amerikai nagykövet fogalmazott meg, aki szerint a magyar kormány nemzetközi ügyekhez való hozzáállása „képzeletbeli ellenségekre” és „elképzelt hungarofóbiára” épül, és a Kreml érdekeit szolgálja. Most az államtitkár tett fel kérdéseket Pressmannek.

„Ha az amerikai nagykövet, David Pressman még egyszer oktatást szeretne tartani a magyar külpolitikával kapcsolatban, akkor előtte egy kérdésre válaszoljon” – szólította fel Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára David Pressman amerikai nagykövetet egy, a közösségi oldalán megosztott rövid videós bejegyzésben.

Hogyan lehetséges az, hogy tavaly, 2023-ban Oroszország vált Amerika legnagyobb uránbeszállítójává? Hogyan lehetséges ez?

– szegezte a kérdést a nagykövetnek.

Menczer Tamás bejegyzésével Pressmann a Financial Timesnak és a The Guardiannak adott interjúira reagált, amelyben a nagykövet azt ecsetelte, hogy Magyarországot diplomáciai elszigeteltség jellemzi, és a magyar kormány hozzáállása a nemzetközi ügyekhez „képzeletbeli ellenségekre” és „elképzelt hungarofóbiára” épül. A nagykövet azt is megjegyezte, hogy Orbán Viktor politikai döntései kétségkívül segítik Putyint, és károsak az arra irányuló gondos erőfeszítésekre, hogy a szövetség és partnereink együttesen álljanak ki az ő agressziójával szemben.

Pressmann egyébként azzal kapcsolatban nyilatkozott a lapnak, hogy hosszú hónapok után a héten a török parlament jóváhagyta Svédország NATO-tagságát. A beszélgetésben a nagykövet hangsúlyozta, hogy csalódott, amiért Orbán Viktor kormánya ígérete ellenére utolsó NATO-szövetségesként hagyja jóvá a csatlakozási kérelmet.

A nagykövet azt is megjegyezte, hogy a kormánypárti média rutinszerűen terjeszti a „Kreml-propagandát és dezinformációt”.

Hogyan lehetséges az, hogy tavaly, 2023-ban Amerika több mint 1 milliárd dollárt költött Oroszországban uránra?

– vágott vissza Menczer Tamás, hozzátéve, bízik benne, hogy ezúttal kioktatás helyett valódi válaszokat kapnak.