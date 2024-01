Az Icon of the Seas helyi idő szerint szombat délután öt órakor hajózott ki Miamiból az első útjára és egy hét elteltével szintén ugyanott köt majd ki. Közben pedig a karibi térség leggyönyörűbb tájain hajózik közel tízezer utasával.

Ahogy arról már mi is beszámoltunk az Indexen, jelenleg az Icon of the Seas a világ legnagyobb óceánjáró luxushajója, egészen jövő januárig, ugyanis ha hihetünk a Royal Carebbean hajózási társaságnak, akkor addigra egy még nagyobb luxushajót építenek és állítanak csatasorba (az lesz a Star of the Seas).

Viszont most még az Icon a rekorder és január 27-én, szombaton délután öt órakor elindult első útjára.

A 365 méter hosszúságú – ezzel egyébként nagyobb, mint az Eiffel-torony –, húsz fedélzettel rendelkező monstrum Miami kikötőjéből indult, a második és harmadik napon a Karib-tengert járja utasaival, majd a negyedik nap reggelén St. Kitts és Nevis szigetállamnál, azon belül is Basseterre városában köt ki.

Aznap este már indul is tovább, az ötödik nap állomása a Virgin-szigetek egyik tagja, St. Thomas lesz, a hatodik nap szintén hajókázás a tengeren, az utolsó megálló pedig a Bahamák. Innen indul majd vissza a nyolcadik napon Miamiba, hogy sikeresen letudva első útját kikössön az origóban.

Mennyi az annyi?

Valószínűleg mindenkit az érdekel, hogy mennyibe kerül egy hét ezen a tengerjáró luxusszállodán, úgyhogy nézzük is az árakat. Egy sima, befelé néző kabin ára 2639 dollár a hét éjszakára, ami mai árfolyamon 939.484 forintnak felel meg. Ha kifelé néző kabint választanánk, akkor 2871 dollárt, vagyis 1.022.076 forintot kéne kifizetnünk az útért. Ha fontos számunkra a kilátás (mármint a szobából is, nem csak úgy általában) és erkélyes kabint választunk, akkor 3217 dollárral, vagyis 1.145.252 forinttal lesz könnyebb a pénztárcánk. Ha pedig a luxusból is csak a luxust tudjuk elviselni, akkor lakosztályban is aludhatunk „mindössze” 4124 dollárért, ami jelen árfolyamon 1.468.144 forintnak felel meg.

MIT KAPUNK A PÉNZÜNKÉRT CSERÉBE?

Ha maga a Karib-tengeri látkép és hajókázás nem lenne elég, akkor a 20 fedélzeten elszórva található 40 bár, étterem és lounge, hat vízicsúszda és hét medence – gondolva itt a legkisebbektől a legnagyobbakra is –, egy 55 méteres vízesés, színházterem, de még egy jégkorcsolya-pálya is. A 2350 fős személyzet pedig mindent megtesz majd a 7600 vendég kényelméért.

Érdekesség még, hogy a hajót ezen a héten kedden keresztelték meg hivatalosan, ráadásul Lionel Messi és miamis csapattársai segítségével.

Nem mindenki boldog

A hajót hat, kettős üzemanyaggal működő motor hajtja, amelyek cseppfolyósított földgázzal (LNG) is működtethetők, amely a Cruise Lines International Association szerint csökkenti a kén és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Környezetvédő csoportok azonban máris aggodalmukat fejezték ki, hogy az LNG-hajtású hajók növelik a káros metánkibocsátást.

Becsléseink szerint az LNG hajózási üzemanyagként való használata több mint 120%-kal több üvegházhatású gázkibocsátást okoz az életciklus során, mint a tengeri gázolaj

– mondta Bryan Comer, a Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) tengeri programjának igazgatója a Reutersnek. Hozzátette, hogy szerint „ez egy lépés a rossz irányba”.