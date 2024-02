Mint korábban megírtuk, Volodimir Zelenszkij és Valerij Zaluzsnij a hét elején ültek össze egy nem szokványos megbeszélésre. Már a meeting után napvilágot láttak olyan híresztelések, hogy Zelenszkij lemondásra szólította fel a főparancsnokot, de ezt az ukrán kormányzat másfél órával később cáfolta. A külföldi sajtónak utóbb sikerült kiderítenie azt, hogy mi is történhetett hétfőn.

A legtöbben már eddig is annak a véleménynek adtak hangot, hogy Zaluzsnij egy időre megúszhatta, de végső soron csak idő kérdése, hogy mikor váltják le. A CNN most egy cikkben arról írt, hogy az ukrán főparancsnoknak nem sok ideje maradt, ugyanis – egy, az ügyre rálátó forrásuk szerint –

Zelenszkij még ezen a héten kiadja azt a rendeletet, amely a főparancsnok menesztéséről szól.

A CNN-nek a fentin kívül egy másik forrás is megerősítette azt, hogy Zelenszkij a hétfői találkozón tényként közölte Zaluzsnijjal, hogy meghozta a döntést a menesztéséről. A CNN azt írja, hogy az ukrán elnök ezt követően ajánlotta fel a főparancsnoknak, hogy inkább mondjon le ő maga, és fogadjon el egy másik tisztséget, de Zaluzsnij ezt elutasította. Ezután Zelenszkij megismételte, hogy a főparancsnok hiába utasítja el a felajánlott tisztséget, akkor is meneszti.

Hozzátették, Zaluzsnij lehetséges utódaként továbbra is Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés fejét, valamint Olekszandr Szirszkijt, a szárazföldi erők főparancsnokát emlegetik. Budanovot egy keddi interjúban meg is kérdezte erről a CNN, mire ő azt válaszolta, nem valószínű, hogy most interjút adhatna, ha tényleg ő venné át a főparancsnoki tisztséget a közeljövőben.

A CNN kérdéseket intézett az ukrán elnöki hivatalhoz is minderről, de nem kaptak választ.

A The Times szerint Zelenszkij hétfőn már menesztette is Zaluzsnijt, de…

Eközben a brit The Times is megosztotta saját értesülését, amelyben azt írták:

ZELENSZKIJ NEMCSAK FENYEGETTE A MENESZTÉSSEL ZALUZSNIJT HÉTFŐN, HANEM MENESZTETTE IS.

Állításuk szerint az elnök a döntése után nem sokkal szembesült azzal, hogy sem Kirilo Budanov, sem Olekszandr Szirszkij nem hajlandó vállalni a főparancsnoki tisztséget. Mindeközben Zaluzsnij több beosztottjával is közölte informálisan azt, hogy menesztették, és tőlük jutott el először az információ az amerikaiakhoz és a britekhez.

Ezután amerikai és brit vezetők kérték arra Zelenszkijt, hogy vonja vissza a döntést, és az ukrán elnök végül ezt meg is tette, visszahelyezte a tisztségébe Zaluzsnijt. Ugyanakkor a The Times is azt írta, hogy helyrehozhatatlanul megromlott kettejük viszonya, és csak idő kérdése, hogy Zelenszkij mikor meneszti a hadsereg vezetőjét.

A katonák dühösek, Volodimir Zelenszkijt szidják

A Kyiv Post összesen tíz, a fronton régóta harcoló katonát kérdezett meg arról, hogy mi a véleményük erről a Kijevben játszódó drámáról. A megkérdezettek mIndannyian 20 és 45 év közti, férfiak, és többségüknek legalább egy éves harci tapasztalatuk van (a ranglétrán mindannyian a közlegény és a századosi rendfokozat közt helyezkedtek el).

A katonák egyöntetűen azt válaszolták, hogy Zaluzsnijt támogatják, és szerintük a háborús erőfeszítésekre és a nemzetbiztonságra veszélyt jelentene a menesztése. Hangot adtak annak is, hogy elegük van a politikusukból, akik vagy tudatlanok, vagy egyszerűen nem veszik figyelembe a fronton harcolók nehézségeit. Volt köztük, aki obszcén kifejezésekkel illette Zelenszkijt és az elnöki hivatal vezetőjét, Andrij Jermakot (aki korábbi sajtóértesülések szerint már régóta igyekszik keresztbetenni Zaluzsnijnak), miközben egyhangúan a főparancsnok érdemeit méltatták.

Én azt mondom, egy autót, egy nőt, egy elnököt, vagy akár az egész országot le lehet cserélni. De Zaluzsnijt nem

– mondta egyikük. „Bárki is kezdte ezt az egészet, ő az ellenség. A politika és a karrierizmus a háború idején árulásnak számít” – fogalmazott egy másik ukrán fegyveres, aki partizánként harcol Mariupol térségében, és közvetítőkön keresztül tudott nyilatkozni a lapnak.

A CNN-nek szintén sikerült elérnie egy Avdijivkánál harcoló katonát, aki ugyancsak azt mondta, hogy Zaluzsnij menesztése hiba lenne.

Ő egy kiváló tábornok. A kormányunk meg akarja buktatni, mert a személye nem túl kényelmes számukra. Úgy tűnik, hogy Zelenszkij emberei már régen elárultak minket

– fogalmazott ez a katona.

