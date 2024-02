Mint korábban megírtuk, három amerikai katona meghalt, és legalább kéttucatnyi katona megsebesült egy dróntámadásban, amely egy előretolt amerikai támaszpontot ért Jordániában.

A nemzetközi sajtóban azóta több cikk is megjelent arról, hogy Joe Biden erre az akcióra mindenképp válaszolni fog. A kérdés csak az volt, hogy milyen formában.

A The Wall Street Journal ezzel összefüggésben osztott meg információkat arról, hogy mire lehet számítani. A lap anonim forrásokra hivatkozva azt írta:

a hétvégén az amerikaiak csapásokat fognak végrehajtani Irakban és Szíriában is.

Mint ismert, Irán mindkét közel-keleti országban fegyveres milíciákat támogat. A csapások elsősorban ezek ellen fognak irányulni, de a The Wall Street Journal szerint nemcsak a milicisták, hanem iráni személyek és létesítmények is célpontok lehetnek.

Ugyanezt a CBS Newsnak is megerősítette több tisztviselő. A csatorna azt is megtudta, hogy a válaszcsapások időzítését még az időjárási tényezők is befolyásolhatják. Mint írták, az amerikai hadsereg kedvezőtlen időjárási körülmények közt is képes csapásokat végrehajtani, de valószínűsíthető, hogy ettől függetlenül tiszta időjárás mellett hajtják végre a csapásokat azért, hogy véletlenül se találjanak el olyan civileket, akik „az utolsó pillanatban a [cél]területre tévednek”.

Irán megtorlást ígért

A The Wall Street Journal azt írta, hogy nemcsak katonai csapásokkal fog válaszolni, hanem más lépésekkel is (például gazdasági szankciókkal). A lap forrásai azt mondták, hogy a csapások célja elsősorban az, hogy rákényszerítsék Iránt és az Irán által támogatott milíciákat az amerikai katonák elleni közel-keleti csapások mérséklésére egészen addig, amíg az Izrael és a Hamász közti konfliktus le nem zárul (ezzel kapcsolatban közvetítők útján jelenleg is zajlanak tűzszüneti tárgyalások a felek közt).

A lap azt is megjegyezte: Irán korábban a nyilvánosság előtt megüzente, hogy nem ők rendelték el az amerikai katonai bázis elleni halálos támadást, és figyelmeztette az amerikaiakat arra, hogy ha bárhol a régióban iráni célpontokat támadnak, akkor arra válaszolni fognak.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter mindeközben arról beszélt csütörtökön, hogy nem fogják tovább tűrni az amerikai katonák elleni támadásokat.

Ez egy veszélyes pillanat a Közel-Keleten. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy elkerüljük a szélesebb körű konfliktust a régióban, de minden szükséges intézkedést megteszünk az Egyesült Államok, érdekeink és népünk védelmében

– mondta.

Az amerikai csapatokat legutóbb szerdán érte csapás a Kataib Hezbollah nevű milícia részéről a régióban.