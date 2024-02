Pao Fan, a kínai sztárbankár, akinek eltűnése tavaly sokkolta az üzleti és befektetői közösséget, lemondott a China Renaissance Holdings Ltd. nevű pénzügyi cégének vezetéséről.

Pao Fan február 2-i hatállyal lemondott elnöki és vezérigazgatói tisztségéről − közölte a vállalat pénteki tőzsdei bejelentésében. Feladatait a cég társalapítója, Hszie Ji Jing veszi át, míg Jason Lamot ügyvezető igazgatóvá és alelnökké nevezték ki − közölte a Bloomberg hírügynökség.

Pao „egészségügyi okokból és azért mondott le, hogy több időt tölthessen családjával” − közölte a vállalat.

A bejelentés alig egy évvel azután történt, hogy Pao 2023 februárjában eltűnt. Később a kínai hatóságok a pénzügyi szektor elleni szélesebb körű korrupcióellenes fellépésre hivatkozva őrizetbe vették egy meg nem határozott vizsgálat miatt. Pao augusztusban még mindig „együttműködött” a vizsgálatban − közölte korábban a China Renaissances.

A Morgan Stanley és a Credit Suisse egykori bankára, Pao 2005-ben alapította a China Renaissance-t. A céget a Didi Global Inc. fuvarozási szolgáltatás és a Meituan ételkiszállítási óriáscég megalakulásához vezető fúziók tették ismertté. A bonyolult ügyletek lezárásához és a feltörekvő technológiai csillagok felismeréséhez való érzéke Kína egyik legbefolyásosabb pénzemberévé tette.

Pao őrizetbe vétele valószínűleg összefügg a China Renaissance korábbi elnökével, Kong Linnel, akit 2022 szeptemberében vettek őrizetbe. A kínai hatóságok egy helyi médium szerint tavaly meghosszabbították mindkettejük őrizetbe vételét.

Hszi Csin-ping kínai elnök a korrupció elleni átfogó fellépés indokával szigorította a 61 billió dolláros kínai pénzügyi szektor feletti hatalmát. A hónap elején megfogadta, hogy elmélyíti a korrupcióellenes erőfeszítéseket az ágazatban, és „nem kegyelmez” a harcban.

Az ágazatot célzó kampány csak tavaly több mint 100 pénzügyi tisztviselőt és vezetőt buktatott le. A befektetési banki közösség is érintett, olyan brókercégek bankárai ellen indult vizsgálat, mint az Everbright Securities Co. és a Guotai Junan Securities Co.

Kínában egy főnök hirtelen eltűnése a kormányzati szigorítást vagy vizsgálatot jelzi. Sok esetben azt mondják, hogy az illető vesztegetési ügyekben segédkezik. A tőzsdén jegyzett vállalatok általában azt kommunikálják, hogy elvesztették a kapcsolatot a vezetővel, és az ország átláthatatlan jogi rendszerén belül saját maguknak kell kivizsgálniuk a történteket.