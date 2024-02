A havonta megjelenő magazin februári számának címlapinterjújában a korábbi szingapúri külügyminiszter kifejtette: Magyarországnak kis országként – akárcsak Szingapúrnak – küzdenie kell a blokkosodás ellen, amit egészségtelennek, diszfunkcionálisnak és bizonyos mértékig erkölcstelennek tart, „mert az emberek életével játszik”.

A blokkosodással összefüggő, egyes országokra nehezedő nyomással kapcsolatban beszélt a kínai és az amerikai külpolitikai hozzáállás különbségeiről is:

A kínaiak lazábban állnak hozzá, azt mondják, ha nem vagy ellenem, nincs gond, szabadon megválaszthatod a saját barátaidat. De az amerikaiak most egy olyan stratégiába kezdtek, hogy valahogy bekerítsék Kínát és lelassítsák. Néhányan közülünk ezt szinte a megfékezésre, visszaszorítására tett kísérletnek tekintik. Azonban Délkelet- Ázsia egyetlen országa sem egyezett ebbe bele. A nyomás egy részének eleget kell tennünk, mert az USA nagyon erős ország, és büntetéseket szabhat ki ránk. Ugyanakkor az emberek nem örülnek ennek. És ha a nyomás túl erős, akkor ellenhatás is van.

George Yeo rámutatott, hogy a világ polarizálódik, többpólusúvá válik, de szerinte nem lesz új hidegháború vasfüggönnyel.

– figyelmeztetett a korábbi külügyminiszter.

Arról is beszélt: az Egyesült Államok számára szerinte a legjobb pozíció az lenne, ha minden pólushoz közel lenne, és így sokkal kevesebb erőfeszítéssel játszhatna döntő szerepet, ahelyett hogy megpróbálna másokat lehúzni, de sajnos egyelőre Amerikának „nem tetszik a multipolaritás gondolata, mert ez azt jelenti, hogy elveszíti a dominanciáját”.

A teljes interjú elolvasható a februári Eurázsia magazinban. Tavaly decemberben jelent meg Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyve (ebben a cikkben írtunk róla részletesen, illetve a politikai igazgató év végi nagyinterjút adott az Indexnek). Többek között George Yeo is ajánlót írt a hosszú távú stratégiai célokat és kitörési pontokat meghatározó kötethez:

Orbán Balázs Huszárvágás című könyve alapos betekintést nyújt az olvasónak a magyar jellembe, amely egyszerre dühítő és csodálatra méltó. Dühítő, mert a magyar a nagyobb erőkkel szemben mer más lenni. Iskolás koromban rácsodálkoztam arra, hogy miért a Magyar Posta bélyegei a legnagyobbak és a legszebbek. Visszatekintve bizonyára ez volt a magyarság különállásának szimbóluma a zord szovjetvilágban. Most az Európai Unióban és a NATO-ban Magyarország ismét elutasítja, hogy konformizmusra kényszerítsék. Ebben a dacban van egy csodálatra méltó tulajdonság is, mert a magyar nem a nagyobb közösségtől való elhatárolódásra törekszik, amit Európa közepén soha nem tehet meg, hanem egy olyan álláspontot akar érvényesíteni, amelyet a közösségben mások kezdetben talán nyíltan nem helyeselnek, de sokan csendben támogatnak. A huszárvágás sohasem mentes a kockázattól, ám olykor új utat nyithat a jövő felé, amelyen mások is elindulhatnak.