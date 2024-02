„Először február 16-án, tíz nappal a földrengés után jártam a helyszínen. Döbbenetes volt a látvány, az egyik leginkább érintett régióba látogattunk, gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé egy olyan, élettel teli város, mint Antakya” – kezdte lapunk kérdésére Szabó Luca.

Házak helyett romkupacokat láttunk. Néhány épület nem dőlt össze teljesen, be lehetett látni például a nappaliba, ahol a mindennapi élet nyomai voltak. Váratlanul érte az embereket a földrengés, egyik pillanatról a másikra mindenüket elveszítették

– fogalmazott az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa.

Szabó Luca kifejtette, az elsődleges céljuk a sürgős szükségletek kielégítése volt, ami higiénés csomagok és tartós élelmiszer osztását jelentette, ezzel a programmal közel hétezer embert értek el. A katasztrófa túlélői táborokban gyűltek össze, de olyan is előfordult, hogy valaki nem akarta elhagyni a saját kertjét, ezért ott sátrazott.

Az első segélyezési szakasz közben már a bajbajutottak középtávú ellátását kellett megtervezni. Körülbelül hárommillió ember él ideiglenes lakóhelyen, sokan sátor vagy konténertáborban.

A második szakaszban az elsődleges célunk, hogy a táborokban segítsünk, például kilenc szaniterkonténert állítottunk fel egy táborban, ahol addig csak egy mosdó és egy zuhanyzó konténerük volt. Körülbelül ötezer ember él egy ilyen táborban, ekkora létszámra jutott négy darab vécé. A konténerekre napelemes vízmelegítő rendszereket is szereltünk a melegvíz biztosítása érdekében

– mondta el Szabó Luca.

Középtávon kiemelten fontos a pszichoszociális segítségnyújtás, sok felnőtt és gyerek küzd például alvászavarral. A segélyszervezet munkatársa rámutatott, hogy február 6-án hajnalban érte a régiót a földrengés, álmukból riadtak fel az emberek, ez is okozhatja az alvászavarokat, rémálmokat. A családtagok elvesztését szintén nehéz feldolgozni, a gyerekeknél a foglalkozás része a napi rendszerességű játék, hogy ebben az élethelyzetben is „tudjanak gyerekek lenni”. A segítségnyújtáshoz tartozott többek között téli ruhacsomag osztása is, amely programmal 1300 kedvezményezettet értek el.

Szabó Luca elárulta, nagyon fontos a koordináció, felmérik, hogy milyen szükségleteket kell még kielégíteni. Hosszabb távon szeretnének bekapcsolódni a megélhetést célzó projektekbe, kis- és középvállalkozásokat támogatnának, több javaslatot is benyújtottak nemzetközi donoroknak, valamint pályáztak segélyprogramok végrehajtására.

Még a romeltakarítás sem ért véget

Szabó Luca utoljára nyáron járt a földrengés által sújtott régióban, őt váltotta a segélyszervezet térségi irodájának munkatársa, később bővült a csapatuk egy helyi kollégával, aki folyamatosan beszámol a fejleményekről és a helyszínen koordinálja a humanitárius segélyprogramjukat.

„A romeltakarítás sem ért véget, hatalmas terület volt érintett, viszont az utak, amelyeken a romok vagy a víz akadályozta a közlekedést, már járhatók” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, hozzátéve: „Sajnálatos módon történnek más, újabb katasztrófák a világban, ezért már nem sok szó esik a törökországi földrengésről, pedig még mindig rengeteg ember él nehéz körülmények között. Fontos, hogy ők új jövőképet kapjanak és lássák a reményt.

A tragédia után az Ökumenikus Segélyszervezet elindította a saját adománygyűjtését, honlapunk most is elérhető bárki számára, aki segíteni szeretne. Példaértékű és kiemelkedő volt a társadalmi szolidaritás, az adományozók és a vállalati partnerek – például a Tesco 20 millió forintos támogatása – nélkül nem tudtunk volna elérni a segélyakcióinkkal 16 ezer embert, mely segítségért ezúton is szeretnénk minden támogatónak köszönetet mondani”.

(Borítókép: Mentőmunkások egy túlélőt visznek 42 órával a földrengés után, 2023. február 07-én Hatay Törökországban. Fotó: Burak Kara / Getty Images)