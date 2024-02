Ezt érintette a héten az Európai Parlamentben elfogadott jogszabály, amelynek értelmében jóval szigorúbban lépnének fel a közúti közlekedési szabálysértéseket elkövetőkkel szemben.

Mi volt eddig a gyakorlat?

Akinek van érvényes jogosítványa, az bárhol vezethet az EU-ban. Ha elveszik a jogosítványát valakinek az azt kiállító országban, vagy eltiltják a vezetéstől, akkor, ugye, nincs érvényes jogsi, tehát az uniós tagországokban sem vezethet.

Viszont ha egy magyar jogosítvány birtokában követünk el olyan szabálysértést, amiért büntetést vagy vezetéstől eltiltást kapunk, akkor az csak abban az államban érvényes, ahol ezt elkövettük, a saját hazánkban vagy az unió többi tagállamában nem, tehát ott vidáman vezethetünk továbbra is.

Az elfogadott előterjesztés éppen ezen szigorítana. A lényege, hogy mostantól ha valaki súlyosan szankcionálandó büntetést kap, vagyis a jogosítványát felfüggesztik, használatát korlátozzák vagy visszavonják, arról haladéktalanul értesíteni kell a többi tagország hatóságait. Külön kiemelik, hogy azt az országot kell elsősorban tájékoztatni, ahol a vezetői engedélyt kiadták.



A jogszabály elfogadását az egyik európai parlamenti képviselő úgy kommentálta, hogy „remélhetőleg a szabályozás nem csak a balesetek számának további csökkentését eredményezi, hanem növeli a felelősségteljes sofőrök arányát is, és egyre többen jönnek rá, érdemesebb a szabályok betartásával vezetni, bármerre is autózzanak az unióban.”

Melyek az eltiltást maguk után vonó szabálysértések?

Ezek már 2023 márciusában megjelentek, mégpedig a Road safety nevű közlekedésbiztonsági csomag részeként. Most ez azzal egészül ki, hogy a képviselők javaslatára beleveszik, ha valaki például érvényes jogosítvány nélkül vezet. Tehát ez is olyan súlyos közlekedési szabálysértésnek számít mostantól, mint az ittas vezetés, vagy ha valaki halálos közúti balesetet okoz. Ezek a szabálysértések azok, amelyek maguk után vonják az uniós országok közötti információcserét a vezetésről való eltiltásról.

A Deutsche Welle az új szabályozást ismertető összeállításában felhívja a figyelmet a sebesség túllépésének kérdésére is. A megadott sebesség óránként 50 kilométerrel való túllépése már eddig is komoly szabálysértésnek minősült. Most a képviselők azt kezdeményezték, hogy aki lakott területeken a megengedett sebességet 30 kilométer per órával túllépi, annak a jogosítványa elvesztésével vagy felfüggesztésével kell számolnia.

Ezt követően pedig – a javaslat szerint – a tagállamoknak tíz munkanapon belül kell egymást értesíteniük a döntésről, ugyanakkor 15 napon belül pedig arról is határozni kell, hogy a vezetéstől eltiltást alkalmazzák-e az EU egész területén a sofőrrel szemben.

