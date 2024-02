Novák Katalin szombat délután jelentette be egy videóban, hogy lemond a köztársasági elnöki pozícióról a kegyelmi ügyi botrány miatt.

Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz, lemondok a köztársasági elnöki tisztségről

– mondta a köztársasági elnök. Időközben kiderült, hogy nemcsak ő, hanem a döntést igazságügyi miniszterként ellenjegyző Varga Judit is távozik a közéletből.

A külföldi sajtóban is viszonylag hamar elterjedt a hír azután, hogy megjelent Novák Katalin videója. A nagy hírügynökségek közül a Reuters, a Bloomberg és az Associated Press (AP) is viszonylag hamar beszámolt a hírről (mindhárom hírügynökségnek van budapesti tudósítója, így – a délutáni előzményeket látva – már készülhettek arra, hogy valami történni fog).

Ők az alábbi módon számoltak be az eseményekről:

„Magyarország elnöke, Novák lemondott a szexuális visszaélések ügyében adott kegyelem miatt” – írta a Reuters. A cikkben csak röviden említik meg a botrányt és azt, hogy mit mondott pontosan a köztársasági elnök.

„Magyarország elnöke lemondott, miután a vitatott kegyelme felháborodást váltott ki” – közölte a Bloomberg. A cikkben részletesen ismertették az elnök szavait, magát a kegyelmi ügyet, és megjegyezték: a lemondásra azért lehetett szükség, mert a botrány veszélyeztette a kormánypártok kampányát az EP-választáson és az önkormányzati választáson.

„Magyarország köztársasági elnöke lemondott, miután kegyelmet adott egy gyermekmolesztálási ügyben elítélt férfinak” – írta az Associated Press, amely a Reutershez hasonlóan szintén csak röviden ismertette az előzményeket és az elnök szavait.

Elsősorban az AP és a Reuters anyagait vette alapul a külföldi sajtó zöme is. Így a legtöbb oldalon már a címben is közlik azt, hogy egy gyermekmolesztálási üggyel kapcsolatban kellett lemondania a magyar köztársasági elnöknek.

De voltak olyan oldalak is, amelyek közvetlenül a magyar források alapján tálalták a hírt nem sokkal a videó megjelenése után, és ezekben a tudósításokban sokszor nem került címbe a pontos ok:

Az ukránok részéről az Ukrajinszka Pravda hírportál közvetve az Indexre hivatkozva írt a lemondásról. Érdekesség, hogy a címben mindössze azt említik meg, hogy a köztársasági elnöknek egy kegyelem miatt kell mennie, de azt csak lentebb közlik, hogy ez pedofíliához köthető.

Az orosz RIA Novosztyi állami hírügynökség az M1 tudósítására hivatkozott, és szintén csak a cikk szövegében említették a pedofilbotrányt.

És ehhez hasonló cikket jelentetett meg a szlovák Denník N is.

Vannak, akik nem siettek annyira ezzel a hírrel

Talán meglepőnek mondható, hogy egyes meghatározó külföldi portálokon némi spéttel jelent meg a hír, vagy cikkünk élesítéséig meg sem jelent.

Többek közt a veterán budapesti tudósítóval rendelkező BBC híroldalán is csak közel 2 óra késéssel, magyar idő szerint este 19.11-kor jelent meg a cikk Novák Katalin lemondásáról. A CNN, a The Guardian, a Sky News vagy éppen a Fox News oldalain viszont még este 19.25-kor sem találtunk beszámolót a köztársasági elnök távozásáról (pontosítás 19.35-kor: a The Guardian 19.21-kor közzétett egy cikket erről, de ez még most sem látható a címlapjukon).

Érdekesség, hogy egyelőre Novák Katalin közösségi oldalai (Facebook, X) sem frissültek, így azokon még mindig köztársasági elnökként szerepel. Az X-en volt is, aki felhívta már erre a figyelmet:

Megjegyzendő, hogy Novák Katalin X-oldalán még magáról a lemondásról sem jelent meg információ, tehát a külföldi követői egyelőre csak a sajtóból értesülhettek a távozásról.