Lángolt egy csarnok Kolozsváron, füstbe borult a város

Hatalmas tűz ütött ki egy kolozsvári raktárépületben csütörtök reggel, a füstöt az egész városban látni lehetett. Úgy tudni, senkinek nem esett baja. Az esetről felvétel is készült.

Kigyulladt egy raktárépület csütörtök reggel Kolozsváron, a helyszínre hat tűzoltóautó érkezett. Sérültekről nincsenek hírek. A Maszol azt írja, időközben már sikerült megfékezniük a tűzoltóknak a lángokat, de az oltás még folyamatban van.

A hatalmas füst miatt arra figyelmeztették a város lakóit, hogy csukják be az ablakokat, és ne közlekedjenek a környéken. Szemtanúk szerint robbanások is hallhatók voltak. Megelőző jelleggel a rohammentőt is kivezényelték.

Az erdélyi lap beszámolója szerint a hőközpontokat, konyhai és fürdőszoba-felszereléseket, klímaberendezéseket forgalmazó Kazan cég lerakata gyulladt ki. A füstöt egész Kolozsváron látni lehetett.