A Nike csütörtökön jelentette be, hogy a teljes munkaerő-állományának mintegy 2 százalékát, vagyis több mint 1600 állást fog leépíteni.

A Nike mintegy 2 százalékos leépítést tervez, mivel a sportruházati óriáscég az idei év gyengébb profitja után csökkenteni kívánja költségeit – írja a Reuters.

A Nike globális versenytársai, az Adidas, a Puma és a JD Sports is gyengébb idei bevételekre figyelmeztetett, mivel a fogyasztók visszafogják a nem létfontosságú kiadásaikat.

Decemberben a Nike egy 2 milliárd dolláros megtakarítási tervet vázolt fel a következő három évre olyan lépésekkel, mint egyes termékek kínálatának szigorítása, az ellátási lánc javítása és az automatizálás fokozottabb alkalmazása.

A Nike 2023. május 31-én mintegy 83 700 alkalmazottat foglalkoztatott a vállalat bejelentése szerint.

A The Wall Street Journal, amely elsőként számolt be a hírről, azt írta, hogy a leépítések várhatóan pénteken kezdődnek, és a második fázis a folyó negyedév végére fejeződik be.

Az elbocsátások várhatóan nem érintik az üzletekben és elosztóközpontokban, illetve az innovációs csapatban dolgozókat.