Lefújták a gízai Menkauré-piramis renoválását, miután nemzetközi botrányt keltett az ügy. A tervek szerint az eredeti rétegre egy gránitborítást húztak volna fel. A munkálatokat már az év elején elkezdték, amiről egy videót is megosztottak. Az építményt az ókori világ hét csodájának tartják, így a kritikusok szerint ezzel az erővel a „pisai ferde tornyot is kiegyenesíthetnék”.

Az egyiptomi hatóságok az évszázad projektjének nevezték a Menkauré-piramis felújítását, amelyet egy gránitborítású réteggel szerettek volna bevonni, hogy visszaállítsák az építmény eredeti megjelenését – írja a The Guardian.

A munkálatokat már január végén elkezdték, és a tervek szerint három évig dolgoztak volna rajta. Monica Hanna egyiptológus abszurdnak nevezte az eljárást, hozzátéve, hogy nemzetközi alapelveket sértenének vele.

Az emberek rendkívül aggódtak a Menkauré-piramis miatt, amit az ókori világ hét csodája között tartanak számon.

A világméretű felháborodás hatására a kivitelezők úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a gízai piramisfelújítást.

A munkálatokat azért sem tudták folytatni, mert a felülvizsgálattal megbízott bizottság szerint a lehullott gránittömbök eredeti helyének meghatározása szinte lehetetlen feladat volt.

További érvként szerepelt, hogy a renováláshoz használt gránitborítást cementtel tudták volna rögzíteni, ami kárt okozott volna a Krisztus előtt 2503-ban épült piramisban.

A felújításról egy videót is megosztottak, amely a közösségi médiában is hatalmas népharagot váltott ki. A kritikusok szerint ezzel az erővel a „pisai ferde tornyot is kiegyenesíthetnék”. Emellett voltak, akik ironikusan csak tapétázást javasoltak a gránitborítás helyett.