Mindez egy rövid, valószínűtlennek tűnő videóhívás után következett be, amelyben Tony Hedley-t arról tájékoztatta a felesége, hogy nyert a lottón. Sőt, nem is nyert, hanem nyertek, mert mindkettőjüknek azonos összeg ütötte a markát.

A 68 éves férfi javában dolgozott – kamionsofőrként egy trélert vontatott –, amikor befutott felesége hívása. A kölcsönös öröm után első dolga az volt, hogy főnökét tárcsázza.

Vajon hányan szeretnék ilyen körülmények között kimondani azt, amit Hedley könnyedén odavetett munkavezetőjének?

Holnap már ne számítson rám, ez volt az utolsó műszakom

– tájékoztatta sugárzó arccal felettesét.

A Hedley házaspár fejenként 166 ezer, összesen több mint 333 ezer fontot, napi árfolyamon átszámítva valamivel több mint 150 millió forintot nyert az úgynevezett Irányítószámos Lottón. Az összeg bőven elég arra, hogy életükben anyagi gondokkal már ne szembesüljenek.

A Postcode Lottery egyébként egy előfizetéses szerencsejáték, amellyel márciusban már majdnem 18 millió font nyerhető, ennél lényegesebb azonban, hogy a bevétel egy részét jótékonysági célokra fordítják.

Olyan volt, mint egy álom

– így kommentálta nyereményét a kamionsofőr, aki 42 évet húzott le az (autó)pályán.

Tavaly júliusban lottónyereménnyel egy másik brit került volna be a hírekbe – ha kiderült volna, hogy ki a boldog tulajdonosa annak a szelvénynek, amely egymillió fontot ért. Ráadásul az ismeretlen a bónuszt is bezsebelte. Annyit lehetett csak tudni, hogy Milton Keynes-i, de sosem jelentkezett a pénzéért, és azóta is fellelhetetlen.

A világ második legnagyobb, 1,73 milliárd dollárt érő lottónyereményének szelvényét egy kaliforniai boltban vette meg valaki, de a szerencsés nyertest ott sem sikerült nyomban azonosítani.

Az Egyesült Államokban egyébként a nyereményt életjáradék formájában fizetik ki. Egy összegben is kérhető ugyan, de akkor a szerencsést csak a nyeremény töredéke illeti meg, példánkban 756,6 millió dollár.

A szerencsés flótás

„Egyszerűen szürreális volt, mintha nagy terhet vettek volna le a vállamról” – mondta Hedley az őt faggató újságíróknak.

A nyerges vontatóval még visszatért a cégbe, pedánsan leparkolta a kamiont, majd levetette overallját. Életében utoljára.

„Szerencsés flótás!” – gratulált főnöke, hosszasan rázta a kezét, és minden jót kívánt.

Egész életemben gürcöltem, itt az ideje, hogy megpihenjek

– jegyezte meg a kamionsofőr.

A Newcastle upon Tyne-ban élő Hedley házaspárnak nincsenek nagyratörő álmai. Tony és felesége, Christine azt tervezi, hogy felújítják a fürdőszobát, a kertet pedig okvetlenül. És végre egy családi vakációra is telik majd a skóciai Pitlochryba, augusztusban.

A pénzből persze az utódokat is támogatják majd, annál is inkább, mert már úton van az első dédunoka.

„Sosem szórtuk a pénzt, de nem is kértünk sokat az élettől” – mondta a 65 éves Christine, aki lánya vállán sokáig küszködött a könnyeivel, amikor megtudta, hogy addigi életükhöz képest egy vagyont nyertek.

A felélt nyeremény

Egy halovány párhuzam kedvéért idézzük fel annak a győri házaspárnak az esetét, akik 2013-ban majdnem a hajléktalanság peremén szenvedtek, amikor Fortuna istennő 636 millió forinttal áldotta meg őket.

A mesésnek mondható összeget tíz év alatt felélték.

Az Andraschek házaspár ingatlanokat vásárolt magának és a gyerekeknek, a hófehér BMW-hez pedig – saját jogosítvány híján – sofőrt alkalmaztak.

Vettek egy kávézót is, amely nyereség helyett csak veszteséget termelt.

Tőle, a 180 négyzetméteres győri családi háztól és a balatoni nyaralótól azonban minden jel szerint meg kellett válniuk, mert a kisebb vagyon elfolyt a kezük között.

(Borítókép: Teherautók állnak sorban Kentben, Dover kikötőjénél 2023. szeptember 7-én. Fotó: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images Hungary)