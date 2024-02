Tornacipőt népszerűsített Donald Trump

Sose add fel! – ez volt a Trump nevével fémjelzett, gazdagon aranyozott, az amerikai lobogó kék és vörös színével díszített cipő neve, amelyet egy nagy T is megkülönböztetett a rivális márkáktól.

Mindössze ezer készült belőle, amit páranként 399 dollárért, napi árfolyamon 144 ezer forintért hirdettek meg. „Sold out”, elfogyott – tudatta a honlap nem sokkal később.

A gyűjtőknek is megérte, Trump híveiről nem is beszélve. Mindegyik sneaker sorszámozott, maga a volt elnök pedig legalább tíz párat személyesen látott el kézjegyével.

Nem kell elkeserednie annak sem, aki lemaradt az akcióról. Előrendelhető a T sneaker Redwave változata vörösben, illetve a POTUS (az Egyesült Államok elnökének hivatalos rövidítése) fehérben, ráadásul féláron, csupán 199 dollárért.

Ugyanitt rendelhető – előreláthatóan júniusi kézbesítéssel – a Victory47 elnevezésű kölni, illetve parfüm. Az elsőt Trump feje, a másodikat egy aranyozott T díszít. A 47 nem az elnök születési évére utal, hisz 1946-ban született, hanem arra, hogy újraválasztása esetén Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke.

BREAKING: Trump doesn't want this video of him getting booed at Sneaker Con to go viral



Trump source told us, "He hates it." pic.twitter.com/zvWZHVKC2U