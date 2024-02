Pénteken csaknem 355 millió dollár (128 milliárd forint) megfizetésére kötelezték Donald Trump volt amerikai elnököt és cégeit a New York-i polgári csalási ügyben.

Donald Trump jogi kiadásai – minden politikai sikere ellenére – megállíthatatlanul és rohamosan nőnek. Mint megírtuk, januárban példátlanul magas, 83 millió dolláros kártérítésre kötelezték, amiért többször is rágalmazta E. Jean Carroll írót.

Most pedig ítélet született abban az ügyben, amelyben a New York-i ügyész 370 millió dolláros büntetés kiszabását kérte, mert Trump hamisan nyilatkozott a bankoknak nettó vagyonáról. A volt amerikai elnököt azért perelték be fiaival, Erickel és Don Jr-ral együtt, mert a vád szerint cégei pénzügyi csalást követhettek el.

A CNN beszámolója szerint pénteken Arthur Engoron bíró csaknem 355 millió dollár megfizetésére kötelezte Trumpot és cégeit a New York-i polgári csalási ügyben.

Trump várhatóan fellebbez a határozat ellen.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, egy üzletember egymillió dollárt ajánlott fel a volt elnök számára peres eljárásainak kiadásaira, további húszat pedig a választási kampányra. Az egymillió dollár, durván 350 millió forint egyelőre csak csepp a tengerben. A Trumphoz közeli körök tavaly 50 millió dollárt tapsoltak el jogi számlákra és nyomozásra.