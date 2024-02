A CNN beszámolója szerint Joe Biden a „son of a bitch” kifejezéssel illette az orosz elnököt felszólalásában, amelyben az emberiséget fenyegető veszélyekről beszélt.

Van egy őrült rohadék, az a Putyin nevű fickó, meg mások. És mindig aggódnunk kell egy nukleáris konfliktus miatt. De az egész emberiséget fenyegető, egzisztenciális veszély mégis a klímaváltozás

– mondta az Egyesült Államok elnöke a San Franciscóban megrendezett adománygyűjtő kampányrendezvényen.

Biden arra is kitért beszédében, hogy Donald Trump volt elnök önmagát a múlt héten börtönben meghalt orosz ellenzéki politikushoz, Alekszej Navalnijhoz hasonlította nemrég (arra hivatkozva, hogy mindkettejük ellen indultak jogi eljárások).

Navalnijhoz hasonlítja magát, és azt mondja, hogy mivel az országunk kommunista országgá vált, őt is üldözték, ahogyan Navalnijt is üldözték. Mégis honnan a fenéből jön ez?

– tette fel a kérdést Joe Biden.

Külföldön is az ő győzelmében bíznak állítólag

Az elnök később egy másik adománygyűjtő kampányrendezvényen is részt vett, ahol önmagát hasonlította Trumphoz. Felidézte, hogy novemberben kilenc külföldi államfő is azt mondta neki, hogy „győznie kell”, mert Trump győzelme őket is veszélybe sodorná.

Ahogy kisétáltam a találkozókról, egy államfő talált egy ürügyet, hogy odajöjjön hozzám… és azt mondta nekem: »Neked kell győznöd.« És nem azért, mert olyan különleges vagyok. »Azért kell győznöd, mert az én demokráciám forog kockán, ha a másik nyer.« Kilenc államfő tette meg ezt velem

– idézte fel Joe Biden az eseményről tudósító riporterek szerint.

