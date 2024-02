2019. szeptember 25-én jelentette be az amerikai képviselőház akkori házelnöke, a demokrata Nancy Pelosi, hogy elindítja az akkori elnökkel, Donald Trumppal szemben az alkotmányos elmozdításáról szóló vádemelési eljárást, az ún. impeachmentet.

Trump ugyanis még annak az évnek a nyarán Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt egy telefonbeszélgetés során arra kérte, a visszatartott amerikai fegyvertámogatásokért cserébe indítsanak egy nyomozást Joe Bidennel és fiával, Hunter Bidennel szemben. Trump szerint ugyanis Biden alelnökként kirúgatott egy ukrán ügyészt, aki az ő fiának ukrán üzleteit akarta firtatni.

Az elnök ellen a demokrata többségű képviselőház végül megszavazta a vádpontokat, miszerint Trump visszaélt a hatalmával, amikor egy szívességért cserébe hajlandó lett volna engedélyezni a már akkor is orosz csapatokkal harcoló Ukrajnának a pénzügyi támogatásokat.

Ugyanakkor négy évvel később a republikánusok körében továbbra is téma Biden fia, sőt ezúttal a republikánusok indították el az impeachmenteljárást Joe Bidennel szemben, mivel állításuk szerint Bident és fiát éveken keresztül lefizette a Burisma nevű ukrán cég.

Egész kampányt építettek arra, hogy Joe Bident és családját korruptnak állítsák be, az amerikai jobboldali médiában már egyenesen Biden crime familyről, azaz Biden bűnözői családjáról beszéltek, amiért egy FBI-informátor azt állította, Bidenéket megvesztegették.

A gond csak az, hogy időközben kiderült, az egész információ hazugság.

Annak ellenére, hogy Hunter Biden valóban eltitkolta a Burismától kapott fizetését, és azok után nem fizetett adót, a múlt héten kiderült, az FBI-informátor, Alekszander Szmirinyov hazudott arról, hogy a Biden családot lefizették volna, amiért aztán az igazságügyi minisztérium vádat emelt ellene. Ráadásul időközben az is kiderült, Szmirinyov az orosz titkosszolgálatokkal is együtt dolgozott, a lefizetésekről szóló információkat az oroszoktól kapta.

Eddig is gyenge lábakon állt a vád

Kevin McCarthy egykori házelnök még 2023 szeptemberében jelentette be, hogy felkérte a képviselőház több bizottságát is, kezdjék el részletesen vizsgálni az ügyet, és gyűjtsenek további információkat a lehetséges vádemelés kapcsán.

A meghallgatások meg is kezdődtek, ugyanakkor a fentebbi – mint utólag kiderült, hamis – információkon kívül eddig semmilyen terhelő adatot nem tudtak találni az elnökről. Maximum annyit, hogy családtagjai közül testvére és fia megpróbálták kihasználni a vezetéknevükből származó lehetséges előnyöket, de azt már nem tudják bebizonyítani, hogy az elnöknek ehhez személyesen köze lenne.

Emiatt eleve sok republikánus már korábban sem szerette volna, ha Biden ellen valóban megfogalmaznának, majd megszavaznának vádakat, ami az elmúlt hetek új információi után még gyengébb lábakon áll, mint korábban.

David Joyce republikánus képviselő szerint ugyan nagyon sok vád elhangzott, de bizonyítékokat még nem látott nyomozó képviselőtársaitól. Miközben az eljáráshoz már a legelejétől szkeptikusan viszonyuló Don Bacon szerint legalább 20-30 olyan republikánus képviselőtársa van, akik meg sem szavaznák a vádpontokat, mivel sem bizonyítékot, sem pedig bűncselekmény elkövetését nem tudtak felmutatni a nyomozást vezető társaik.

Ráadásul az eddig is rendkívül szűk republikánus többség az elmúlt időszakban még szűkebb lett, miután az időközi New York-i választásokon elvesztettek egy mandátumot, így jelenleg Patrick McHenry szerint kevesebb mint ötven százalék az esélye, hogy valóban megfogalmaznak vádpontokat, és azokat meg is szavaznák a frakciótársaival.

Hogyan tovább, republikánusok?

Az FBI-informátorral szemben indított vádemelés, illetve az orosz szál napvilágra kerülése után nem meglepő, hogy a republikánus nyomozók az eljárástól próbálják elhatárolni a hamis bizonyítékot.

A frakció szélsőjobboldalához tartozó, egyébként a képviselőház jogi bizottságát vezető Jim Jordan úgy nyilatkozott az újabb fejlemények kapcsán, hogy ez nem változtat az alapvető tényeken, míg képviselőtársa, James Comer azt állította, hogy a nyomozásuk eleve nem is támaszkodik a hamis információra – igaz, korábban épp arra hivatkozva idéztek be meghallgatásra több embert is.

A Politico információi szerint a Bident elmozdítani kívánó republikánusok abban reménykednek, hogy Hunter Biden jövő heti, illetve a Biden titkos dokumentumai kapcsán vizsgálódó Robert Hur különleges ügyész márciusi meghallgatása lendületet adhat az egész eljárásnak, ami jelenleg semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni.

Sajtóhírek szerint Mike Johnson házelnök vezetésével majd márciusban fognak leülni egyeztetni a képviselők, hogy megszövegezzenek-e egy vádiratot, ugyanakkor, mint fentebb jeleztük, a frakció egységesen így sem áll ki az impeachment mellett, hiszen jelenleg semmivel sem tudják vádolni Bident – még ha el is készítenék a vádiratot, annak megszavazására csekély az esély, hiszen szinte minden egyes képviselőjükre szükségük lenne hozzá.

