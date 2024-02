Az új esztendőben „bőséges életet” kívánnak mindenkinek a Lucky Savory Latte fantázianevű kávéval, amelyben a presszót a császárhúsból készült Dongpo-sertés mártásának és a tejszínhabnak az elegyével kombinálják, a csészébe pedig egy pálcikára tűzött, papírvékony sertésszeletet lógatnak.

„Érdekes” – írják magvasan az ízéről.

A különleges nedű 68 jüanba, csaknem 3400 forintba kerül. Sötétvörös szósz csöpög a tejeskávéba a sertésszeletből – jelentette a CNN tudósítója.

A hús fogyasztása jólétet ígér – így népszerűsíti a Starbucks új receptjét, amely „váratlan sós és édes ízekkel” lepi meg a kávé rajongóit. A Lucky Savory Latte a lánc minden Reserve jelzésű kávézójában kapható.

#Starbucks offers the creative "Lucky Savory Latte"* for the 2024 #ChineseNewYear – a unique blend of Dongpo braised pork sauce and espresso, topped with steamed milk and finished with Dongpo sauce and pork jerky. Who's up for trying this bold fusion?* #TastyHangzhou pic.twitter.com/OOE7z7VuMn