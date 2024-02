Tavaly decemberi összefoglalónkban emlékeztettünk rá: idén őszre esik a 75. évfordulója annak, hogy Kína és Magyarország diplomáciai kapcsolatokat létesített. Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója év végi cikkünkben azt nyilatkozta:

az évforduló lehetőséget adhat rá, hogy Kína államfője Budapestre látogasson.

Hszi Csin-ping 2009-ben még alelnökként járt Magyarországon, 2016-ban elnökként azonban már volt Lengyelországban, Csehországban és Szerbiában is. Horváth Levente azt is mondta, 2024-ben a magyar soros EU-elnökség is még jobban felpörgetheti a magyar–kínai kapcsolatokat.

Előkészítik a kínai elnök látogatását?

Február közepén jelentette be Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vang Hsziahongot, a Kínai Népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét.

A hivatalos tájékoztatás szerint a találkozón Orbán Viktor kifejtette: a nemzetközi diplomáciából egyre inkább kiveszőben van a tisztelet, de Magyarország és Kína között mindig megmaradt, és a két ország további együttműködését is a régóta fennálló barátságra építik. A kínai államtanácsos kiemelte „a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, valamint a számos ország fejlődését szolgáló Övezet és Út kezdeményezést, amelynek fórumain a magyar kormányfő is rendszeresen részt vesz”.

Havasi Bertalan továbbá közölte: a tárgyaló felek felhívták a figyelmet a biztonság és a stabilitás fontosságára, ami lényeges feltétele a további gazdasági fejlődésnek és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdításának.

Azt már a Reuters írta meg a kínai Hszinhua hírügynökség tudósítása alapján, hogy Kína a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokon túlmenően közbiztonsági kérdésekben is támogatná Magyarországot. Mint kiderült: Vang Hsziahong tárgyalt Pintér Sándor belügyminiszterrel is, majd aláírtak egy bűnüldözési és biztonsági együttműködésről szóló dokumentumot.

Nemcsak az érdekes, ami a magyar beszámolókból kimaradt, hanem az is, amire a közbiztonsági miniszter budapesti látogatása utalhat, mégpedig arra, hogy a kínai elnök magyarországi látogatását készíthette elő.

Örülnének a látogatásnak

A február 16-i Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére válaszolva kijelentette:

Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt.

Ennél konkrétabb választ szerettünk volna kapni, ezért kérdéseket küldtünk Havasi Bertalannak, de nem reagált a megkeresésünkre. Ugyanezekkel a kérdésekkel a miniszterelnök politikai igazgatójánál, Orbán Balázsnál is próbálkoztunk, de Havasi Bertalanhoz irányították az Indexet.

Bár a kormányzati megerősítés elmaradt, az már biztos, hogy idén a térségbe, méghozzá Magyarországhoz nagyon közel, Szerbiába látogat a kínai elnök.

Nemrégiben a kínai holdújév alkalmából tartott belgrádi fogadáson Alekszandar Vucsics szerb államfő megerősítette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök az idén Szerbiába látogat. A mikor még kérdés, de az nagyon is elképzelhető, hogy a kínai elnöknek nem pusztán csak Belgrád az úti célja, hanem a naptárában szerepel Budapest is.

(Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (j) fogadja Orbán Viktor magyar kormányfőt Sanghajban 2018. november 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs / MTI)