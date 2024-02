Az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője, Marija Zaharova szerint nem segít Emmanuel Macron francia elnök Ukrajnába küldött csapatok lehetőségéről szóló kijelentése a háború jelenlegi „katasztrofális” állásán. A helyzetet hasonlóképpen látja az amerikai külügyminisztériumi szóvivő, Matthew Miller is, aki rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet a fronton.

Az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője, Marija Zaharova szerint nem segít Emmanuel Macron francia elnök Ukrajnába küldött csapatok lehetőségéről szóló kijelentése a háború jelenlegi állásán – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, arról beszélt egy orosz rádióműsorban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára már így is „katasztrofális a helyzet a fronton”, és ezt Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozata csak nehezíti. Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője is hasonlóan látja a helyzetet, szerinte „a helyzet most rendkívül súlyos” Ukrajnában.

Nyugati csapatok?

Ahogyan arról beszámoltunk, Emmanuel Macron francia elnök az európai vezetők párizsi találkozóján úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy nyugati csapatokat vezényelnek Ukrajnába. A francia államfő a több mint húsz európai állam- és kormányfő, valamint más nyugati tisztségviselők részvételével tartott tanácskozás után kijelentette, mindent megtesznek azért, hogy Oroszország ne nyerje meg a háborút.

A csapatok Ukrajnába vezénylését több ország, köztük Magyarország, Csehország, Bulgária és Svédország sem tartja releváns felvetésnek, mert az akár közvetlen katonai összecsapáshoz vezethet Oroszország és a NATO között.

Szijjártó Péter külügyminiszter határozottan elutasította, hogy Magyarország fegyvereket vagy katonákat küldjön Ukrajnába, de Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is kijelentette, hogy a szövetség nem tervez csapatokat telepíteni Ukrajnába.

Mindenki egyetért abban, hogy Ukrajnában nagy a baj

Az orosz hadsereg visszaszorításában elért kezdeti sikerek után Ukrajna kudarcot szenvedett a keleti harctereken, tábornokai fegyver- és katonahiányra panaszkodnak. Az Európai Unió tavaly megígérte, hogy egymillió tüzérségi lövedéket küld Ukrajnának 2024 márciusának vége előtt, de azóta közölte, hogy ennek csak valamivel több mint 50 százalékát lesz képes leszállítani.

A kijevi rezsim számára a helyzet a fronton szörnyű, katasztrofális, amit semmi sem ment meg: sem a hazugságok a veszteségek minimalizálásával, sem az önmaguknak szóló ditirambusok

– mondta Zaharova, hozzátéve, hogy az ukrán emberek rá fognak jönni, hogy elárulták és becsapták őket a nyugati segítség ígéretével.

Az amerikai külügyminisztérium vezetője úgy véli, az ukrán védelmi erők ugyan tovább fognak haladni az orosz csapatok elleni harcban, de nehéz dolguk lesz, hiszen a kongresszus késlelteti a segélyek jóváhagyását a republikánusok és a demokraták közötti nézeteltérések miatt.

Zaharova megjegyezte azt is, hogy Macron kijelentése éppen az ellenkező hatást váltotta ki, mint amivel szerinte a francia elnök számolt, hiszen a NATO-tagállamok számos nyilatkozatot tettek arról, hogy semmiképpen nem fontolgatják csapatok Ukrajnába küldését.

Ukrajnát elárulták, és tovább fogják használni

– összegezte az orosz külügyi szóvivő.

Ukrán politikai elemzők szerint Macron szavai arra utalhatnak, hogy Európai Unión belüli vezető szerepre tör.