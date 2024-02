Donald Trumpot tavaly tanú befolyásolásával és az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvéssel vádolták meg a washingtoni szövetségi bíróságon, amiért megpróbálta befolyásolni a 2020-as elnökválasztás eredménye utáni helyzetet – közölte a BBC.

Mint ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Donald Trump több okból is elutasította az ellene indított pereket, beleértve az elnöki mentelmi jogot is, amelyet a DC kerületi bíróság elutasított, mondván, hogy a volt elnök cselekedetei az amerikai Capitoliumban történt zavargások előtt mind arra irányuló erőfeszítések voltak, hogy hivatalban maradhasson.

Jack Smith – akit a nyomozás különleges ügyészévé neveztek ki – emelt vádat Trump ellen, és ő szorgalmazta azt is, hogy a tárgyalást idén tartsák meg.

A bíróság helybenhagyhatta volna a fellebbviteli bíróság ítéletét, ami lehetővé tette volna a peres eljárás folytatását. Ehelyett a kilenc bíróból legalább négyen megszavazták az ügy felvételét. Ez arra utal, hogy a bíróságon belül vita van arról, hogy Trumpnak van-e valamilyen mentessége a büntetőeljárás alól.

A TÁRGYALÁST EREDETILEG MÁRCIUSRA TERVEZTÉK, AZONBAN EZ AZ IDŐPONT az ÁPRILIS 22-I HÉTRE MÓDOSULT, ÍGY MÁS ÜGY TÁRGYALÁSÁT HALASZTANI KELL A DÖNTÉS MEGSZÜLETÉSÉIG.

Bár a döntés akár gyorsan is megszülethet, a bírák dönthetnek úgy, hogy a volt elnök mentesül a büntetőeljárás alól, vagy olyan határozatot hozhatnak, amely tovább késlelteti a jogi eljárást.

Amennyiben Donald Trump nyeri meg az elnökválasztást novemberben, nagy a valószínűsége annak, hogy az ügy soha nem kerül bíróság elé. Az igazságügyi minisztérium tisztviselői ejthetnék vagy határozatlan időre felfüggeszthetnék a különleges ügyészi vizsgálatot, vagy megtehetné azt a példátlan lépést, hogy saját maga számára kegyelmet ad ki.

A republikánus elnökjelölt-aspiránsnak számos más szövetségi és állami büntetőjogi váddal is szembe kell néznie.

A volt elnöknek március végén egy másik tárgyalása is kilátásban van azzal a váddal kapcsolatban, hogy üzleti feljegyzéseket hamisított egy pornósztárnak fizetett titkos pénzzel kapcsolatban, továbbá a Legfelsőbb Bíróság egy olyan ügyben is meghallgatja a vitákat, amelyben azt mérlegelik, hogy Trumpot kizárhatják-e a második ciklusra való jelöltségből.

Érdekes tény ugyanakkor, hogy – ahogy azt az Index is megírta – Donald Trump folyamatos peres eljárásai ütemesen apasztják a kasszáját, amely épp akkor lesz lemerülőben, amikor a legnagyobb szüksége lesz a pénzre: az elnökválasztási kampány hajrájában.

Donald Trump mindegyik ügyben ártatlannak vallotta magát, és politikai „boszorkányüldözésnek" nevezte őket.

Donald Trump egyébként – számtalan peres ügye ellenére – nagy népszerűségnek örvend, amit az is jól mutat, hogy szombaton hatalmas fölénnyel a szülőállamában győzte le Nikki Haley-t, Dél-Karolina volt kormányzóját az állam republikánus előválasztásán.

Akkor Donald Trump az előválasztással párhuzamosan részt vett a CPAC washingtoni konferenciáján is. Az itt elmondott beszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is megemlítette, akit „szívós, okos fickónak ” nevezett, és felidézte, hogy a kormányfő korábban évértékelő beszédében azt mondta: amennyiben Donald Trump visszatérne az Egyesült Államok élére, Európa keleti felén béke lenne.

Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan a jövő héten találkozhat a volt elnök floridai klubjában.