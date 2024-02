Mitch McConnell közel két évtizeden keresztül vezette a Republikánus Pártot a Szenátusban, ugyanakkor a héten váratlanul bejelentette, e pozíciójáról a ciklus végén lemond. Ezzel a pártban egy újabb nagyon fontos tisztség üresedett meg, ahova akár egy Trumphoz közelibb ember is kerülhet. Ráadásul az utóbbi években McConnell volt az egyetlen, aki szenátusi vezetőként olykor ellensúlyként próbált fellépni Trumppal szemben.

„Az élet egyik legalulértékeltebb tehetsége, amikor az ember tudja, mikor kell továbblépni az élet következő fejezetére. Ma azért állok önök előtt, hogy bejelentsem, ez lesz az utolsó ciklusom a szenátusi republikánusok vezetőjeként” – ezekkel a szavakkal jelentette be szerda este Mitch McConnell, a Republikánus Párt egyik legmeghatározóbb figurája, hogy novemberben otthagyja jelenlegi pozícióját, a párt szenátusi frakciójának vezetését, azt a pozíciót, amit már 2007 óta töltött be.

McConnell a Szenátus ülésén emelkedett szólásra és közölte döntését, amit családtagjai a helyszínen hallgattak végig.

McConnell bejelentése váratlanul érte a nyilvánosságot, ugyanakkor már voltak arra utaló jelek, hogy egyszer véget ér a Szenátusban a McConnell-éra. Egyrészt az először 1985-ben szenátornak megválasztott McConnell múlt héten ünnepelte 82. születésnapját, másrészt

tavalyi agyrázkódása után 2023-ban kétszer is lefagyott beszédei során, ami miatt nőtt rajta a nyomás, hogy ideje lenne lemondania e pozíciójáról.

Erre szólította fel például az elnökjelölt-aspiráns Nikki Haley is, aki egyszer a Szenátusról úgy fogalmazott, hogy az Amerika legkiváltságosabb öregek otthona, mivel a szenátorok átlagéletkora 64 év.

McConnell, aki még az 1981–1989 között hatalmon lévő Ronald Reagan elnöksége alatt került be a Szenátusba, egy klasszikus republikánus politikus: gazdasági kérdésekben a kisebb szövetségi államban hisz, ami több teret adna a szabad piacnak és az Egyesült Államokat alkotó 50 államnak, miközben szociális kérdésekben rendkívül konzervatív, például ellenzi az abortuszt – egész karrierje lényegében az azt szavataló Roe kontra Wade döntés eltörlésére összpontosult.

Emellett McConnell klasszikus republikánusként, a reagani politika követőjeként úgy látja, az országnak fontos kapuőri szerepe van a világon – ezen utóbbi gondolatára lemondó beszédében is kitért, amikor kijelentette, hogy amíg levegőt vesz, meg fogja védeni az amerikai kivételességet.

Még inkább jobbra tolódhat a párt

Ugyanakkor lemondása mögött nem kizárólag az idős kora miatti nyomás áll – közeli munkatársai azt állították, a kentuckyi szenátor nem egészségi állapota miatt döntött úgy, hogy 2025 januárja után átadja a stafétát, vagyis a párt szenátusi frakciójának vezetését a következő generációnak.

Ugyanis Donald Trump 2016-os színre lépése óta a párt egyre inkább jobbra tolódott, az egykori elnök pedig többször is kritizálta McConnellt, amiért nem állt ki teljes mellszélességgel mellette.

Már Trump elnöksége alatt is elég érdekes volt a kapcsolatuk, hiszen McConnell nem minden esetben értett egyet Trump döntéseivel. Ennek ellenére együttműködtek, mivel McConnell kihasználta, hogy Trump elnöksége idején a Kongresszus és a Fehér Ház is a párté volt – Trumppal sikerült teljesíteni hosszú távú célját, az amerikai szövetségi bírósági rendszer konzervatív bírákkal való megtöltését, köztük a Legfelsőbb Bíróságban is egy 6:3-as többséget létrehozva.

Ugyanakkor 2021. január 6-a, a Capitolium ostroma óta Trump és McConnel nem áll szóba egymással.

2021 januárja után Trump azt tervezte, hogy egy másik szenátorral megpróbálja kitúrni pozíciójából, mivel McConnell Trump nagyon sok politikájával nem ért egyet, sőt, kifejezetten ellenzi azt. Ugyanakkor Trumpot leginkább nem ez zavarta – bár mint fentebb írtuk, elnöksége alatt is voltak csörtéik –, hanem az, hogy a Capitolium ostroma után McConnell nyíltan kijelentette, Trumpnak gyakorlati és morális felelőssége van a január 6-i eseményekben, ami a 2020-as elnökválasztás estéjén kezdődött, amikor Trump tévesen győztesnek nyilvánította magát, majd pedig január 6-ig – és lényegében azóta is – azzal tüzelte híveit, hogy egy titkos összeesküvés útján váltották le pozíciójából.

McConnell – aki e korábbi beszédében azzal is megvádolta Trumpot, hogy 2020-ban felül akarhatta írni a választói akaratot vagy felmorzsolni az intézményeket – ezenkívül az idei előválasztás során nem állt ki nyilvánosan Trump támogatása mellett, amiért az egykori elnök mellett más republikánus szenátorok is kritizálták.

McConnell január 6-i események után arra számított, a republikánus politikusok és szavazók is elfordulnak majd a volt elnöktől – részben ezért sem szavazta meg a Trump ellen indított második impeachment-eljárást, mondván, mivel már nem visel pozíciót, ezért a jog és a választók feladata a korábbi elnököt megállítani –,

Ugyanakkor Trump ahelyett, hogy az események miatt marginalizálódott volna, épphogy átvette a párt teljes vezetését – még a párt elnöki székébe is az ő embere fog kerülni, egyik lánya pedig a párt alelnöke lehet.

Részben erre utalhatott McConnell szerdai beszédében, amikor arról beszélt, „higgyék el, ismerem a pártom politikáját ebben az időszakban. Sok hibám van, de a politika félreismerése nem tartozik ezek közé” – az utóbbi időben ugyanis több, Trumphoz lojális politikus is egyre hangosabban követelte lemondását, igaz, a Szenátusban a frakció kitartott mögötte, annak ellenére, hogy egyre több, Trump nézeteit követő republikánus került be a Szenátusba is.

A most leköszönő republikánus szenátusi vezető egyébként karrierje során végig jól lavírozott a párt belső ügyeiben machiaviellista politikai hozzáállásával, és visszatartotta azokat, akik a pártot teljesen a jobbszélre tolnák el – így tett például a Tea Party mozgalom kapcsán, ugyanakkor Trump és a köré épített szinte mitikus kultusszal már ő sem tudott mit kezdeni.

McConnell visszalépésével pedig a párt lényegében teljesen Trump játékszerévé vált. Trump 2016 óta olyan nagy múltú, a párt elitjéhez tartozó személyeket szorított ki – akár nyilvános, akár háttéremberekről legyen szó –, mint a Bush vagy a Chaney családot, az egykori elnökjelölt Mitt Romney szenátort, illetve az ő, pártot irányító unokahúgát, Ronna McDanielt, és most a párt szenátusi vezetőjét, Mitch McConnellt.

Aggódnak a demokraták

McConnell beszédét a szenátorok állva tapsolták meg, miközben legtöbbjük csak ott ismerte meg a republikánusok egyik legmeghatározóbb politikusának a döntését. Azonban a demokrata szenátorok most azon aggódnak, hogy ki jöhet McConnell után.

A Kongresszus alsóházában, a Képviselőházban a szintén inkább klasszikus republikánusnak mondható Kevin McCarthyt is kitúrták a Trump-párti képviselők, majd egy olyan új házelnököt választottak Mike Johnson személyében, aki kulcsszereplője volt a 2020-as elnökválasztások utáni eseményeknek. Ezen kívül gyakran Trump kijelentéseit visszhangoztatja, a párt szélsőjobboldali része miatt pedig nem hajlandó kiegyezni a demokratákkal, amivel lényegében ellehetetlenül a Kongresszus működése.

Az Axiosnak megszólaló demokrata szenátorok elmondták, ugyan voltak nézeteltéréseik McConnellel – aki például Obama idején vagy 2018 és 2020 között a megosztott Kongresszusban minden demokrata törvényjavaslatot kivéreztetett; ezenkívül pedig a demokraták soha nem fogják neki megbocsátani, hogy az ő politikai machinációi után alakult ki a konzervatív szupertöbbség a Legfelsőbb Bíróságban –, de úgy látják,

McConnell után rosszabb lehet, mivel a most leköszönő republikánus szenátusi vezető akart kormányozni és olykor jól együtt tudott működni a demokratákkal.

A lap egyébként úgy tudja, hogy a frakcióban McConnell utáni három fontos pozíciót viselő „Johnok” egyike követheti vezetőként – a dél-karolinai John Thune, a texasi John Cornyn vagy a Wyomingot képviselő John Barrasso.

Utóbbi jó kapcsolatot ápol a párt jobbszélével, míg előbbi kettő inkább a McConnellhez hasonló klasszikus republikánus nézeteket vallja. Ugyanakkor egyrészt az előválasztás során mindhárman Trumpot támogatják, másrészt pedig leköszönő vezetőjükhöz képest bizonyos kérdésekben, például az infrastruktúra és a külföldi segélyek kapcsán a Trumppal fémjelzett jobboldali-szélsőjobboldali nézetekhez állnak közelebb.

Bármelyikük is lesz a Szenátusban a republikánus frakció új vezetője november után, amennyiben Trump győz, sokkal jobb munkakapcsolat lehet közöttük, mint volt Trump és McConnell között.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Mitch McConnell szenátusi többségi vezető újságírókkal beszélget a Rózsakertben, a Fehér Házban tartott munkaebédet követően 2017. október 16-án Washingtonban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)