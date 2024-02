Fenyegetik a hullaszállítókat, nincs, aki vállalná, hogy elvigye Navalnij testét a templomba

Annak ellenére, hogy 24 órán belül tartják Alekszej Navalnij temetését, továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés, hogyan fogják majd végső nyugalomba helyezni Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerének legnagyobb kritikusát. Navalnij szóvivője szerint egy halottaskocsi sem vállalja, hogy elszállítsák a holttestet, és ez már nem az első alkalom, hogy Navalnij csapata falakba ütközik.

Március 1-jén, pénteken fogják tartani Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin rendszerének egykori legnagyobb kritikusának a temetését, ugyanakkor úgy tűnik, a Kreml több eszközzel próbálja nehezíteni annak megszervezését és lebonyolítását.

Erre mutatott rá Navalnij özvegye, Julija Navalnaja is az Európai Parlamentben tartott szerdai beszédében, ahol azt állította, hogy a gyászoló családnak egy hetet kellett harcolniuk az orosz hatóságokkal, hogy egyáltalán kiadják férje holttestét, hogy eltemethessék.

Navalnaja szerdán arról is beszélt, hogy most már nagyjából mindent sikerült megszervezni, azonban azt nem tudja, hogy a hatóságok majd miként fognak reagálni a temetésre, és a rendőrség például letartóztatja-e azon résztvevőket. Azonban más kérdőjelek is vannak még a pénteken, helyi idő szerint 14 órakor kezdődő temetés körül. Navalnij szóvivője, Kira Jarmis arról ír a korábban Twitternek nevezett X-oldalán, hogy

egyetlen halottaskocsi sem hajlandó Navalnij holttestét a templomba szállítani, mert azokat ismeretlenek fenyegetik.

Jarmis azt állítja, ismeretlenek telefonon fenyegetik meg a temetés megrendezésében szerepet vállalókat, így a temetés előtt 24 órával jelenleg nincs, aki az egykori ellenzéki vezető testét a templomba majd pedig a temetőbe szállítaná.

Mint bejegyzésében emlékeztetett, Navalnij csapatának először nem engedélyezték, hogy egy ravatolozóban tartsanak megemlékezést a temetés előtt – állítólag egy cég el is mondta nekik, hogy megtiltották velük az együttműködést, mások azt mondták, nincs kapacitás –, ezért végül egy templomban tartják meg azt, míg végső nyugalomra a moszkvai Boriszovszkij temetőbe helyezik.

Egyébként nem ez az első furcsaság, ami a temetés körül zajlik. Navalnij édesanyja, Ljudmila Navalnajának a hatóságok sokáig nem is adták ki a testét, erre végül csak halála után több mint egy héttel később került sor.

Ráadásul Jarmis még múlt héten azt állította, Navalnij édesanyját megfenyegették, hogy fiát vagy titokban temetik el hivatalos, nyilvános búcsúztatás nélkül, vagy pedig abban az Északi-Sarkhoz közeli börtön kolóniában kerül egy közös sírba a teste, ahol életét vesztette – később állítólag azt is felajánlották, hogy amennyiben nem egyezik bele a zárt, titkos temetésbe, akkor hagyják szétbomlani fiának a testét.

Marija Pevcsik, Navalnij szervezetének, a Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) vezető oknyomozója akkor az esetet úgy kommentálta, „ez földi pokol a szemünk előtt”, és azzal vádolta meg Vlagyimir Putyint, hogy el akarják lehetetleníteni a temetést, mert attól tart, az egy politikai gyűlés lenne, amit az elnökválasztáshoz ilyen közel nem szeretne a tévében látni.

A Korrupcióellenes Alapítvány egyébként március 1-jén több városban is megemlékezést tart egykori vezetőjük tiszteletére. Mint az erről szóló bejegyzésükben írják, tudják, hogy nem mindenki tud Moszkvába utazni a temetés miatt, ezért a világ több városában is gyászolni hívják az embereket – ha pedig egy országban vagy városban még nincs ilyen, akkor segítenek megszervezni azt.