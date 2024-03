Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója az Economxnak elmondta, hogy a háború elején egyik fél sem számolt azzal, hogy az ennyire elhúzódhat. Az oroszok előtt a Krím gyors elfoglalása lebegett, az ukránok pedig abban bíztak, hogy a nyugati segítség miatt Oroszország el fog állni a tervétől.

2023-ban történt egy szemléletváltás, mindkét ország lakosságát arra készítették fel, hogy ez a háború tartós lesz. Elkezdték kiépíteni a szükséges védelmi kapacitásokat. Az unió mostani támogatása már négy évre szól, ami Brüsszel irányából is jelzi, hogy hosszú hadakozásra számítanak.

– mutatott rá a biztonságpolitikai szakértő.

Így még egy recesszióban lévő gazdaság mellett is éveken át lehet úgy működni, hogy például csökkenteni kellene az orosz béreket, amire nyilván érzékenyen reagálna a társadalom. Most már a költségvetés 40 százalékát fordítják a hadseregfejlesztésre, aminek más alapszektorok látják kárát.

Oroszország nem egy nyugati típusú demokrácia, ezért nehéz megjósolni, hogy mi törheti át az ingerküszöbüket, de ez Bendarzsevszkij Anton szerint ettől még bármelyik pillanatban bekövetkezhet.

− fogalmazott.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Economxnak adott nyilatkozatában rámutatott: ez a két ország a bolygó működése szempontjából abszolút észrevehető, és számítanak. Energetikai szempontból Oroszország megkerülhetetlen, Ukrajna pedig az élelmezési láncban tölt be kulcsszerepet. A kétéves évforduló kapcsán annyit jegyzett meg, Oroszország katonai szempontból nagyhatalom, de gazdasági szempontból nem számít annak.

Ez a háború rávilágít arra, hogy minden mindennel összefügg a bolygón. Senki nem gondolta volna, hogy a gabonakereskedelemben ez mekkora problémát jelentett például Afrikában. Mindkét ország áttért a hadigazdálkodásra. A globális Nyugat döntött arról, hogy Ukrajna mögé áll, amiben Japán, Dél-Korea és Ausztrália is jelen van. Az oroszok partnerre találtak Indiában és Kínában a szankciók kijátszásában, míg a lőszerutánpótlást Észak-Korea révén biztosítják. Irán a nukleáris technológiák terén is együttműködik Moszkvával, és fontos a szerepe Belorussziának is