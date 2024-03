A Los Angelesben élő, orosz–amerikai állampolgárságú Kszénija Karelina Oroszországban élő családját látogatta volna meg, de már érkezéskor őrizetbe vették a jekatyerinburgi repülőtéren.

Történetesen ugyanebben, a Moszkvától 1600 kilométerre keletre fekvő városban tartóztatták le éppen egy éve Evan Gershkovichot, a Wall Street Journal riporterét is.

„Nincs új a nap alatt” – állítja a KGB egykori embere. Jack Barsky a hetvenes és a nyolcvanas években a szovjet hírszerzés alvóügynöke volt, így rálátott a letartóztatásokra és a mögöttes szándékokra egyaránt.

„Vlagyimir Putyin a félelmet gerjeszti” – mondta Barsky a Fox News vendégeként.

„Mindenkit rettegésben akar tartani. Az egész világot és saját állampolgárait is” – jellemezte az orosz elnököt az egykoriügynök, aki szerint Sztálin óta napjainkig folytatódik a gyakorlat, egyetlen céllal:

Hazaárulás vádjával Kszénija Karelinát, a volt balerinát a KGB egyik utódszervezetének, az FSZB-nek, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a tagjai tartóztatták le.

