128 millió dollárra perelték Elon Muskot a kirúgott Twitter-vezérek

Nem ez az első per, amellyel a mára már X-nek nevezett közösségi oldal tulajdonosa szembenéz: korábban is beperelték volt vezetők, volt munkavállalók, egy PR-cég, bérbeadók, szállítók és tanácsadók is. Elon Musk ugyan anno megpróbált visszatáncolni a vállalat megvételétől, de nem sikerült neki, azóta hatalmas leépítéseket tartott és folyton pereskedik a milliárdos.