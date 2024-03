Ferenc pápa a tíz éve felállított Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága tagjait fogadta a Vatikánban csütörtökön, kijelentette, hogy az egyháznak továbbra is minden erejével el kell köteleznie magát a visszaélések megelőzése érdekében, határozottan el kell őket ítélnie, és könyörületes figyelmet kell fordítania az áldozatok felé. Szerinte mindenkinek, de kiemelten az egyházi hatóságoknak közvetlenül ismerni kell a visszaélések által okozott következményeket, nem fordulhat elő, hogy a visszaélést elszenvedőket nem fogadják be és hallgatják meg, a segítségnyújtáshoz azonban a személyes elkötelezettségre és a szakértelemre is szükség van.