Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke közölte: „álhír”, hogy üvöltözésig fajult a vita Orbán Viktor, valamint Donald Tusk lengyel és Petr Fiala cseh kormányfő közt a miniszterelnökök zárt körű megbeszélésén február 27-én, Prágában. „Nyolcszemközti találkozó zajlott, a megbeszélés eredményeiről pedig beszámoltak a sajtótájékoztatón” – válaszolta Havasi a Telex megkeresésére.

Csütörtökön az Indexen is beszámoltunk arról, hogy nem lehetett túl barátságos a hangulat a Visegrádi Négyek (V4) február végi találkozóján, ugyanis a VSquare kelet-európai oknyomozó portál információi szerint kiabáltak egymással a felek. A konfliktusnak ráadásul korábban jelei is voltak: a cseh kormányfő már a február 27-i találkozó előtt is azt mondta, hogy nem szívesen beszél Orbán Viktorral és Robert Fico szlovák kormányfővel, de muszáj lesz, mert rendezniük kell pár kérdést.

A nyilvános sajtótájékoztatón aztán arról esett szó, hogy Ukrajna támogatásában egyetértenek ugyan a felek, de abban, hogy ezt milyen formában és mértékben kell végrehajtani, már véleménykülönbség van köztük. Orbán Viktor később azt mondta: a prágai kormányfői csúcstalálkozó nem volt a „legkönnyebb”, mert „önreflexiós találkozó volt” és arról szólt, van-e szükség a V4-re ilyen formában.

A VSquare-nek nyilatkozó tisztviselők azt mondták, hogy Petr Fiala és Donald Tusk kérdőre vonták Orbán Viktort a magyar kormány Oroszországgal szembeni politikája miatt, és megkérdezték tőle, miért hátráltatja az Európai Uniót Ukrajna támogatásában. Mindebből aztán egy kiabálásig fajuló vita kerekedett a korábbi információk szerint.

A források azt is megjegyezték, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök (aki Orbánéhoz hasonló politikát képvisel a háborúval kapcsolatban) mindezt csendben ülve nézte végig, nem állt ki a magyar kormányfő mellett. A hírlevélben azt írták, hogy végül a közös sajtótájékoztató is késett a megbeszélés után, és a kormányfők „láthatóan feszülten” érkeztek meg az eseményre.