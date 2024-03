Mint kiderült, a most bejelentett átfogó vizsgálat a 2018-tól 2023. október 10-ig tartó időszakot veszi górcső alá. Az iszlamista Hamász támadása után csak október 10-re nyerte vissza Izrael az ellenőrzést a gázai határt körülvevő térség felett. A nyomozás minden szinten kiértékeli a meglepetésszerű offenzíva előtti órákban és az azt megelőző napokban történt döntéshozatali folyamatokat, valamint a hadsereg határvédelmi politikáját és hírszerzését az azt megelőző években.

Herci Halevi, az IDF vezérkari főnöke szerint a nyomozás célja a tanulságok levonása annak érdekében, hogy növeljék a hadsereg hatékonyságát a jelenleg is folyó harcokban, valamint hogy javítsák a felkészülést a következő hadjáratra. Fokozni kívánják vele azt az erőfeszítést is, hogy a határ menti települések lakói visszatérjenek otthonaikba, és bízzanak abban, hogy képesek megvédeni őket.

Már megkezdődtek a hadseregen belül a lemondások

A vizsgálat bejelentésével egy időben írta meg a Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása, hogy benyújtotta lemondását a hadsereg palesztin térséget elemző részlegének egyik hírszerző őrnagya, mert kudarcot vallottak az október 7-i támadás megelőzésével és az időbeni figyelmeztetéssel. Korábban már az izraeli vezérkari főnök, a titkosszolgálat, a Shin Bet igazgatója és a katonai hírszerzés vezetője is jelezte felelősségét, amiért a támadást ilyen nagyszabásúan és átfogóan tudta megvalósítani a Hamász. Ezzel ők is lebegtetik esetleges lemondásukat, de ez természetesen függ a most indított vizsgálat végeredményétől is.

A vizsgálat egyébként négy fő kérdésre összpontosít:

miként ítélték meg a Hamászt 2018-tól;

miként működött az ellenség terveinek értékelése 2018-tól a háború kitöréséig, különös tekintettel a hírszerzésre;

hogyan történt a hírszerzési és döntéshozatali folyamat október 7. előestéjén és az azt megelőző napokon;

hogyan folyt a határ menti települések feletti katonai uralom visszaszerzése október 7. és 10. között, ezen belül miként alkalmazta erőit az IDF.

Emellett áttekintik a jelenleg is zajló harcok jelentősebb csatáit és hadieseményeit, a tartalékok mozgósítását és a logisztikai működést, a fegyverzet és a tartalékalkatrészek biztosítását, valamint a támadás civil áldozatainak október 7-i evakuálását.

Az IDF kiképző és felkészítő részlege egyezteti a nyomozást, melynek eredményeit júniustól terjesztik a vezérkari főnök elé. Noha a hadseregben úgy vélik, hogy a vezérkari főnök és a vezérkar szakmai alapon, tárgyilagosan vezeti majd a vizsgálatot, az véleményük szerint nem pótolja egy külső grémium esetleges ellenőrzését.

Miért sikerülhetett ilyen átfogóan a Hamász-betörés?

Egymásra halmozott hibák sora vezetett a támadáshoz, ezeken belül voltak operatív vétségek is – mondták szakértők már nem sokkal az akciót követően is. Az alapkérdés persze már akkor is az volt, hogy a Moszad – a világ egyik legerősebbnek tartott titkosszolgálata – miként követhetett el ekkora hibát. Tomolya János terrorizmus-szakértő az Index Kibeszélő című műsorában azt mondta, hogy nem a Moszad felelőssége a Gázai területen a hírszerző tevékenység, hanem elsősorban a belső elhárításé, a Shin Beté.

Véleménye szerint hiba volt a mindent felülíró hit a technológiában, mert azt hatástalanították legelőször a Hamász emberei. A lehallgatás, műholdas megfigyelés nagyon hatékony lehet, de nem olyan esetekben, amikor a Hamász-parancsnokok úgy kommunikálnak egymással, hogy nem használnak mobiltelefont és internetet, hanem futárok útján küldenek egymásnak leveleket. A szakértő azt sem tartotta kizártnak, hogy az Izrael által beszervezett ügynökök hamis információt adtak vagy kiiktatták őket. Ne feledjük, hogy ez nem egy egyirányú játék. Ugyanúgy, ahogy Izraelnek, a Hamásznak is van és volt hírszerzése és kémelhárítása.

A több mint húsz izraeli városba és katonai támaszpontra való egyidejű behatolás ötven év óta a legsúlyosabb betörés volt Izrael védelmi rendszerébe. Már tavaly októberben a The New York Times által megszólaltatott források is rámutattak néhány alapvető hibára.

A hírszerzők nem figyelték a palesztin támadók által használt kulcsfontosságú kommunikációs csatornákat.

Túlzottan támaszkodtak a határőrizeti berendezésekre, amelyeket a támadók könnyen kikapcsoltak, lehetővé téve, hogy katonai támaszpontokat támadjanak meg.

A vezetést egyetlen határ menti bázisra összpontosították, amelyet a betörés nyitó szakaszában lerohantak, megakadályozva a kommunikációt a fegyveres erők többi részével.

Elhitték a gázai katonai vezetők magáncsatornákon tett azon állításait, melyek szerint a palesztinok tudták, hogy Izrael figyeli őket, és ezért nem is készültek harcra.

A Hamász sikeresen elaltatta az izraeli hírszerzést

A korábban lehallgatott telefonhívások alapján a Hamász ügynökei azt az érzetet keltették, hogy el akarnak kerülni egy újabb háborút Izraellel. Mint utólag kiderült, ez csak vakítás volt, amit az izraeliek kész tényként kezeltek. A mostani vizsgálat értelemszerűen azt is kivizsgálja majd, hogy ezek a hívások valódiak voltak, vagy megrendezettek.

Utólag egyértelműen látszik, hogy hiba volt olyan mértékben megbízni a határőrizeti rendszerben, amely elsősorban távolról működtetett kamerákra, érzékelőkre és irányítható gépfegyverekre támaszkodik. Az áttörhetetlenség mítoszában bíztak, meggyőződve arról, hogy a távfelügyelet és a fegyverek, a föld feletti akadályok és az alagutak ásását megakadályozó föld alatti fal kombinációja valószínűtlenné teszi a tömeges beszivárgást és a támadást. Ezzel együtt Izrael déli részén csökkentették a katonák létszámtá és a sokkal problémásabb Ciszjordániába és a libanoni határ közelébe vezényelték át többségüket.

Ugyancsak utólag már könnyű megállapítani, de hiba volt ennyire bízni a megfigyelőrendszer jeleit továbbító mobiltornyokban is. A terroristák rájöttek, hogy ha nincsenek jelek, akkor a rendszer fejreáll, vagyis ha nem kapnak risztást a határról, hogy áttörték a kertést és a védvonalakat, akkor a hátországi irányítóközpontokban csak későn riadóztatnak. Közben a kerítésről és a kordonokról kiderült, könnyebb azokat áttörni, mint azt az izraeliek várták.

A másik operatív hiba az volt, hogy a hadsereg gázai hadosztályának vezetőit egy helyre csoportosították a határ mentén. Miután őket sem riasztották és a bázisukat lerohanták az iszlamista fegyveresek, a legtöbb magas rangú tisztet megölték.

Mivel a dróncsapások okozta kommunikációs problémák megakadályozták az összehangolt válaszlépéseket, ezért a határ mentén gyakorlatilag senki nem volt tisztában a terrorista támadás léptékével és mértékével. Az akció kezdetén ugyan a túlélő és védekező erők parancsnokai próbálták megértetni a helyzet súlyosságát a tel-avivi katonai főparancsnoksággal, ám a reagálás késett.

Így történhetett, hogy a hadsereg központjában senki sem gondolta, ennyire durva lenne a helyzet és azonnal indították volna a légicsapást. Órákkal később érkezett csak meg a légierő a térségbe, noha a légi bázisok csak néhány percnyi repülőútra voltak onnan.

A most indult vizsgálat tehát kiterjed ezekre a fentebb vázolt problémákra és az erről szóló jelentést 2024 nyarára ígérték.

(Borítókép: Katonák kilépnek egy alagútból, amelyet a Hamász állítólag október 7-én használt Izrael megtámadására az Erez határátkelőn keresztül 2024. január 7-én Gáza északi részén. Fotó: Noam Galai / Getty Images)