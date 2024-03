Halálos áldozatokat követelt a Monica nevű ciklon

Az elmúlt napokban legalább három ember meghalt Dél-Franciaországban a Monica névre keresztelt ciklon miatt. Többeket eltűntként tartanak nyilván, köztük egy apát és két gyermekét is. Felkutatásukra több mint 300 tűzoltót, helikoptereket és keresőkutyákat is bevetettek a hatóságok.

Ahogy arról beszámoltunk, egy Monica nevű, hullámzó ciklon alakítja jelenleg Európa nyugati részének időjárását, ami egyre keletebbre tolódik. A HungaroMet vasárnapi jelzése szerint a spanyol, portugál és francia partok mentén erősen viharos időjárás volt.

A ciklon néhol orkánerejű széllökéseket is okozott, emellett Nyugat-Európában 40-50 milliméter körüli csapadékösszegeket is regisztráltak. A dél-franciaországi Gard régióban legalább három ember meghalt a szélsőséges időjárási körülmények miatt.

Az Euronews szerint egy autót elsodort az ár, amikor megpróbált átkelni a megáradt folyó feletti hídon. A hatóságok négy embert, köztük egy apát és két gyermekét is eltűntként tartanak nyilván. Felkutatásuk jelenleg is nagy erőkkel zajlik, amihez több mint 300 tűzoltót, keresőkutyákat, mentőcsónakokat és helikoptereket is mozgósítottak.

A HungaroMet korábbi előrejelzése szerint a ciklon megindult Magyarország felé, ami a hétfői időjárást is jelentősen befolyásolja.

