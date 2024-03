A szervezet szerdán közzétett elemzésében az áll: az Európai Parlament jogi bizottsága hétfőn arról szavazott, hogy pert indítanak az Európai Bizottság ellen, amiért az hozzájárult a Magyarországnak jogszerűen járó és az Alapjogokért Központ szerint eddig önkényesen visszatartott 12 milliárd euró folyósításához – írja az MTI.

A kutatóintézet a döntést történelminek tartja arra hivatkozva: ez az első eset arra, hogy uniós szerv egy másik uniós szerv ellen indít pert egy tagállamot érintő döntés miatt. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, ez a lépés veszélybe sodorja az eddig feloldott pénzeket, amelyeket akár újra be is fagyaszthatnak egy több éves bírósági procedúra idejére, ezzel „komoly gazdasági veszélybe sodorva a magyar embereket”.

Az Alapjogokért Központ úgy véli, hogy az EP lépése egyértelműen a kampány részének tekinthető, mert esély sincs arra, hogy a döntést még a választás előtt meghozza az Európai Unió Bírósága. Az intézet úgy látja, az „EP globalistái – kiegészülve az elvtelen néppárttal, amelynek vezetője, Manfred Weber még mindig sértett amiatt, hogy a magyar-francia tandem miatt nem lett a bizottság elnöke” – a kampányukban akarják felhasználni ezt az ügyet.

Felidézték azt is, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság még tavaly decemberben döntött 10 milliárd eurónyi Magyarországnak járó forrás feloldásáról az igazságügyi reform teljesítése miatt, amit nemrég újabb 2 milliárd euró követett, miután Magyarország újabb elvárásokat hajtott végre az oktatás területén, „azonban – a helyreállítási alapot is ideszámítva – további 20 milliárd eurót így is önkényesen tartanak vissza a magyar kormánytól” – teszik hozzá.

„Brüsszel korrupt mocsarában ismét a magyaroknak járó pénzekre törnek, ismét a magyar emberek jövőjével játszanak alantas politikai okokból! Június 9-én le kell csapolnunk a brüsszeli mocsarat és változást kell hoznunk egész Európa számára!” – írja az Alapjogokért Központ.